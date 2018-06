Video/ Catania FeralpiSalò (2-0): highlights e gol della partita (playoff Serie C)

Video Catania FeralpiSalò (2-0): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. Vittoria e qualificazione per i siciliani, lombardi eliminati con onore

04 giugno 2018 Stefano Belli

Video Catania FeralpiSalò (LaPresse)

Dopo l'1-1 in Lombardia, al Catania bastava un altro pareggio per qualificarsi alle semifinali dei playoff di Serie C eliminando la FeralpiSalò, ma se c'è una cosa che Cristiano Lucarelli ha insegnato ai suoi giocatori è quella di non limitarsi a gestire e di giocare sempre per vincere, onde evitare sgradite sorprese. Pur non brillando gli etnei raggiungono l'obiettivo battendo i gardesani per 2 a 0 grazie ai gol realizzati da Barisic e Russotto nella seconda frazione di gioco, la squadra di Domenico Toscano alza bandiera e si arrende al cospetto di una compagine che nel corso della regular season ha conteso la promozione diretta in Serie B al Lecce fino a poche giornate dalla fine. Poche emozioni nel primo tempo con i padroni di casa contratti e gli ospiti che attaccano ma di concreto combinano ben poco senza creare grosse occasioni degne di nota dalle parti di Pisseri, da segnalare un colpo di testa di Russotto che manca di poco il bersaglio.

CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

Ripresa decisamente più movimentata con il Catania che fa le prove generali in vista del gol: al 56' Biagianti chiama al dovere Livieri che tre minuti più tardi non può opporsi alla conclusione vincente di Barisic, servito impeccabilmente da Lodi. La FeralpiSalò accusa il colpo e non reagisce, gli etnei prendono il largo con Ripa che sfiora il raddoppio, a una ventina di minuti dal novantesimo Russotto chiude ogni discorso. Negli ultimi minuti Ripa cerca la gloria personale ma deve fare i conti con Livieri che non ha alcuna intenzione di essere trafitto per una terza volta, nel recupero Voltan prova a rendere la sconfitta un po' meno amara ma Pisseri fa il suo dovere in mezzo ai pali. In semifinale il Catania incontrerà il Siena che ha eliminato la Reggiana al termine di una partita incredibile, caratterizzata da un finale thrilling e un recupero maxi di oltre 10 minuti dove è successo di tutto e di più.

DICHIARAZIONI

Il tecnico del Catania, Cristiano Lucarelli, è intervenuto in conferenza stampa: "Alla vigilia avevo dichiarato che la squadra avrebbe giocato per vincere e non per gestire, e così è stato. Nel primo tempo non abbiamo sofferto particolarmente ma potevamo fare di meglio in fase offensiva, il gol di Barisic ci ha aiutato a sbloccarci e a mettere il punto esclamativo sulla contesa. Gli avversari sono partiti fortissimo e ci hanno messo in difficoltà, ma eravamo consapevoli che non sarebbero potuti durare con questo ritmo per 90 minuti e infatti sono calati notevolmente alla distanza. Ora dobbiamo pensare al Siena che fino a qualche anno giocava in Serie A e vuole tornare nel calcio che conta, così come noi: non dobbiamo avere paura, sulla carta siamo allo stesso livello, sono alla nostra portata". L'allenatore della FeralpiSalò, Domenico Toscano, ha qualcosa da recriminare per il risultato di stasera: "La prestazione non è bastata per passare il turno, purtroppo l'arbitro non ci ha concesso un rigore che ritenevo sacrosanto, vorrei tanto sentire le sue motivazioni a riguardo. Non mi resta che fare i complimenti alla squadra per il cammino intrapreso, è un peccato uscire in questa maniera ma in questa stagione siamo cresciuti tantissimo, anch'io personalmente credo di essere migliorato molto come tecnico e l'anno prossimo proveremo a spingerci ancora più in là. Se mi dai quel rigore sullo 0-0 la partita cambia e non so se il Catania a quel punto ce l'avrebbe fatta a riprenderla".

© Riproduzione Riservata.