Video/ Cittadella Bari (2-2 dts): highlights e gol della partita (playoff Serie B)

Video Cittadella Bari (2-2 dts): highlights e gol della partita valida per il primo turno dei playoff di Serie B. Ai veneti basta il pareggio per eliminare i pugliesi

04 giugno 2018 Fabio Belli

Video Cittadella Bari (LAPRESSE)

Sfida accesissima allo stadio Tombolato: il Cittadella si guadagna l’accesso alla semifinale play off per la Serie A (doppia sfida al Frosinone mercoledì e domenica prossima) pareggiando 2-2 nel primo turno dei playoff contro un Bari mai domo, gelato dai calci piazzati dello strepitoso Bartolomei. Un esito sorprendente per una gara molto aperta nel primo tempo. Il Bari, consapevole di avere solo la vittoria come risultato utile, attacca con gran vigore e al quarto d’ora va vicino al gol con Sabelli, con una conclusione che finisce sull’esterno della rete. Risponde Salvi per i padroni di casa con una conclusione che termina d’un nulla a lato, quindi al 40’ è un colpo di testa di Nené che per poco non sblocca il risultato. Lo 0-0 dura fino al 5’ della ripresa, poi l’arbitro Ghersini non fischia su un contatto al limite dell’area tra Tello e Varnier: non viene fischiato il fallo al barese e Galano scarica alle spalle di Alfonso una rasoiata che vale per lui il quindicesimo gol stagionale.

LA RIMONTA DEL CITTADELLA

La reazione del Cittadella è veemente, e i veneti trovano due gol al 14’ e al 22’. Prima punizione di Bartolomei che buca la barriera con la sua potenza, quindi ancora punizione di Bartolomei, respinta dalla barriera. Sul pallone si avventa Iori, sponda per Bartolomei che al volo realizza la personale doppietta e un vero e proprio eurogol. Sembra finita, ma al 43’ una papera di Alfonso su un cross di Nené riapre clamorosamente i giochi. Cinque minuti di recupero e si va ai supplementari, ma il Bari sembra non avere più benzina: anzi, i pugliesi finiscono in 9 per le espulsioni diretre di Gyomber e Brienza (con Sabelli allontanato dalla panchina). Finisce 2-2 e i veneti se la vedranno ora col Frosinone in semifinale.

