Video/ Siena Reggiana (2-1): highlights e gol della partita (playoff Serie C)

Video Siena Reggiana (2-1): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. Succede di tutto nel recupero, alla fine vince e passa la Robur (3 giugno)

04 giugno 2018 Alessandro Rinoldi

Video Siena Reggiana (LaPresse)

Allo Stadio Artemio Franchi la Robur Siena si impone sulla Reggiana per 2 a 1. Nel primo tempo, nonostante un buon avvio da parte degli ospiti, sono i padroni di casa ad avere le occasioni migliori specialmente con Neglia al 20', riuscendo inoltre a passare in vantaggio a ridosso dell'intervallo quando Cristiani, tramite un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, supera il portiere avversario al 45'. Nel recupero però, il tecnico dei toscani Mignani viene espulso dal direttore di gara per l'eccessiva esultanza al momento della rete del suo giocatore. Nel secondo tempo la partita si rianima solamente durante i 7 minuti di recupero concessi per le tante interruzioni avvenute nella ripresa: al 94' Altinier sigla il pareggio in favore dei suoi concludendo un'azione rocambolesca ma, al 97', a causa di un fallo di mano dubbio viene concesso un calcio di rigore alla Robur, a cui si aggiunge l'espulsione per proteste di Bastrini. Ci pensa dunque Santini a trasformare il penalty al 100' ed a portare il Siena alla semifinale playoff mentre termina qui la stagione della Reggiana, sempre spinta dal suo pubblico, a cui non basta la vittoria per 2 a 1 ottenuta nella gara d'andata. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, l'arbitro Perotti, della sezione di Legnano, oltre ad aver espulso l'allenatore bianconero Mignani ed aver mostrato il rosso a Bastrini tra gli ospiti nel recupero, ha estratto il cartellino giallo 7 volte ammonendo rispettivamente D'Ambrosio, Gerli, Marotta, Bulevardi e Santini da un lato, Carlini e Manfrin dall'altro.

CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS

IL TABELLINO

Robur Siena-Reggiana 2-1 (p.t. 1-0; tot. 3-3). Reti: 45' Mignani (S); 94' Altinier (R); 100' RIG. Santini (S). ROBUR SIENA: Pane, Rondanini, Panariello, D'Ambrosio, Iapichino, Cristiani, Vassallo, Gerli, Guberti, Neglia, Marotta. All. Mignani. REGGIANA: Facchin, Ghiringhelli, Bastrini, Rozzio, Vignali, Carlini, Genevier, Riverola, Bobb, Napoli, Cianci. All. Eberini. Arbitro: Perotti (sezione di Legnano). Ammoniti: 11' D'Ambrosio (S); 12' Carlini (R); 25' Gerli (S); 36' Marotta (S); 77' Manfrin (R); 93' Bulevardi (S); 100' Santini (S).

© Riproduzione Riservata.