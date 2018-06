Video/ Sudtirol Viterbese (2-0): highlights e gol della partita (playoff Serie C)

Video Sudtirol Viterbese (2-0): highlights e gol della partita dei playoff di Serie C. La squadra di casa vince e va in semifinale, laziali eliminati.

04 giugno 2018 Fabio Belli

Video Sudtirol Viterbese (LaPresse)

L’aveva detto alla vigilia il tecnico del Sudtirol, Paolo Zanetti: dopo il 2-2 dell’andata a Viterbo, agli altoatesini sarebbe bastato far valere il maggior tasso tecnico per blindare la qualificazione. E così è stato, anche se alla Viterbese va fatto un enorme applauso per la generosità messa in campo nel doppio confronto, e in una stagione impreziosita anche dalla finale di Coppa Italia disputata contro l’Alessandria. Il Sudtirol inizia bene, non arrivando al vantaggio in un paio d’occasioni per un soffio e impegnando il portiere degli etruschi, Iannarilli. Ma nella prima frazione di gioco l’occasione più importante è per la Viterbese, con Calderini bravo a trovare al 40’ un varco per Jefferson, che conclude di sinistro ma coglie il palo a Offredi battuto. CLICCA QUI PER GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

Uno spavento che disorienta il Sudtirol, ma dopo l’intervallo ricompatta la formazione di casa, che riparte a testa bassa nella ripresa, consapevole di quanto possa essere pericoloso limitarsi a difendere il pareggio. E il risultato si sblocca al 3’ della ripresa grazie al mattatore della gara d’andata, Costantino, che sblocca il risultato con un grande stacco di testa su corner battuto da Frascatore. E’ un duro colpo per la Viterbese che di fatto si ritrova sotto di due reti. E Iannarilli deve salvare su Smith e ancora su Costantino, anche se i gialloblu attaccanto nel quarto d’ora finale con grande generosità. Offredi nega il pari a Vandeputte, poi al 6’ di recupero Smith innesca Candellone, che batte Iannarilli per il 2-0 finale e porta il Sudtirol nella semifinale play off per la Serie B.

