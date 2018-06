Video/ Venezia Perugia (3-0): highlights e gol della partita (playoff Serie B)

Video Venezia Perugia (3-0): highlights, gol della partita valida per il primo turno dei playoff di Serie B che ha dato ad Inzaghi una vittoria netta.

04 giugno 2018 Alessandro Rinoldi

Video Venezia Perugia (LaPresse)

Allo Stadio Pier Luigi Penzo il Venezia supera per 3 a 0 il Perugia nel primo turno dei playoff di Serie B. Nel primo tempo, dopo un avvio dai ritmi alti ma poco entusiasmante, gli ospiti falliscono un paio di buone opportunità con Di Carmine, Diamanti e Magnani, spianando così la strada al vantaggio dei padroni di casa realizzato da Stulac alla mezz'ora, tramite un efficace schema sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel finale di frazione nuovamente Cerri manca la chance per il raddoppio dei lagunari. Nel corso del secondo tempo il copione non cambia e gli arancioneroverdi amministrano la situazione fino a raddoppiare al 74' grazie a Modolo, ribadendo in rete il colpo di testa di Geijo respinto corto dal portiere avversario Leali. Ci pensa infine Pinato, su assist in contropiede di Zigoni, a chiudere definitivamente i conti in favore della squadra di Inzaghi all'83'. In questo modo il Venezia si qualifica ed accede alle semifinali playoff, dove affronterà il Palermo, eliminando di conseguenza il Perugia, impreciso ed arresosi forse troppo presto.

STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell'incontro si può evidenziare come il Perugia avrebbe forse meritato qualcosa in più rispetto a quanto raccolto. I grifoni hanno giocato più palloni dei leoni alati a giudicare dal 528 a 302 nei passaggi, oltre ad avere effettuato più contrasti, 8 a 7. In fase offensiva permane la superiorità dei biancorossi a causa del 18 a 10 nei cross fatti, 7 per Diamanti, e soprattutto del 13 a 9 nel computo delle conclusioni, delle quali 2 a testa indirizzate nello specchio della porta per Diamanti e Cerri. Infine, sotto l'aspetto disciplinare, il Perugia è stato leggermente più falloso visto il 18 a 17 negli interventi irregolari e l'arbitro Abbattista, della sezione di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo appena 3 volte ammonendo solamente Garofalo, Suciu, Domizzi tra i padroni di casa.

