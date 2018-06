Ziyech alla Roma?/ Affare con l'Ajax da oltre 30 milioni: spunta il “mi piace” di Benatia

04 giugno 2018 Silvana Palazzo

Ziyech alla Roma? (Foto: LaPresse)

Hakim Ziyech potrebbe diventare presto un calciatore della Roma. L'Ajax sta per cedere il talento marocchino: la conferma arriva dall'Olanda, più precisamente dal De Telegraaf. Secondo il quotidiano, il direttore sportivo Monchi sta spingendo per chiudere l'affare di oltre 30 milioni di euro. Per Ziyech è pronto un contratto quinquennale: con lui c'è già l'accordo. Il suo agente Mustapha Nakhli avrebbe trovato l'intesa con la Roma in un incontro segreto avvenuto nelle scorse settimane a Trigoria. Ziyech, 25 anni, ha un contratto con l'Ajax fino al 2021. Arrivato nel 2016 per 11 milioni di euro dal Twente, potrebbe fruttare una buona plusvalenza. Il club olandese spera infatti di poter triplicare l'investimento di due anni fa. Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nella trattativa con l'Ajax potrebbe finire Justin Kluivert, seguito da tempo dalla Roma e gradito all'allenatore Eusebio Di Francesco.

ZIYECH ALLA ROMA? SPUNTA IL “MI PIACE” DI BENATIA

Dopo aver preso Coric e Marcano, il direttore sportivo Monchi è alla ricerca di un terzo rinforzo per la Roma. L'identikit è quello di Hakimm Ziyech, che può giocare come trequartista ed esterno d'attacco. Da tempo nella lista dei desideri di Monchi, potrebbe presto arrivare alla corte di Eusebio Di Francesco. Il dirigente giallorosso avrebbe mosso già i primi passi per portarlo a Roma. La notizia sta facendo rapidamente il giro del web, arrivando fino al ritiro del Marocco come dimostra un “mi piace” galeotto di Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus, ex Roma e compagno di nazionale di Ziyech, ha messo il suo “like” ad un messaggio su Twitter che riportava la notizia del pressing giallorosso per l'acquisto del centrocampista. La Roma, che ha già in mano il sì del calciatore 25enne, sta cercando ora di trovare l'accordo con l'Ajax. Intanto Benatia approva l'affare: presto potrebbe accogliere il connazionale in Italia e affrontarlo da avversario in Serie A...

