Giro del Delfinato 2018/ Streaming video e diretta tv: percorso e vincitore 2^ tappa Montbrison Belleville

Diretta Giro del Delfinato 2018 streaming video e tv: percorso e orario della 2^ tappa Montbrison Belleville di 181 km, altra frazione mista e aperta a varie soluzioni

05 giugno 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Giro del Delfinato - LaPresse (immagine di repertorio)

Oggi il Giro del Delfinato 2018 arriva alla sua seconda tappa, terza fatica della corsa a tappe francese che a giugno è il tradizionale “antipasto” del Tour de France dal momento che in apertura c’è stato un prologo a cronometro. In programma oggi pomeriggio ci sarà la Montbrison-Belleville di 181 km, frazione che possiamo considerare molto simile a quella che abbiamo già vissuto ieri, perché non particolarmente difficile ma caratterizzata da diversi saliscendi e aperta a diverse soluzioni. Per le tappe che decideranno la classifica di questa edizione del Giro del Delfinato bisognerà avere ancora un pochino di pazienza, anche se già domani la cronometro a squadre potrebbe emettere verdetti significativi: per ora l’attenzione si concentra sui cacciatori di tappe ma presto ci sarà pane per i denti dei big, fermo restando che la Grande Boucle è ancora lontana e per chi punterà forte sul Tour essere troppo in forma adesso potrebbe essere controproducente - pensate al Tour of the Alps rispetto al Giro d’Italia, per intenderci…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GIRO DEL DELFINATO

Il Giro del Delfinato 2018 è trasmesso in diretta tv su Rai Sport + HD, il canale visibile al numero 57 del telecomando e anche sulla piattaforma satellitare Sky. Un’ottima notizia per tutti gli appassionati di ciclismo, che pure oggi per la seconda tappa potranno collegarsi dalle ore 15.15 per seguire tutte le fasi salienti, mentre se non potranno mettersi davanti a un televisore potranno disporre della diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

GIRO DEL DELFINATO 2018, PERCORSO 2^ TAPPA

La partenza di questa prima tappa in linea è in programma da Montbrison alle ore 12.00, proprio come per la frazione di ieri. Questa è d’altronde solamente una delle tante similitudini fra il percorso affrontato ieri e quello che ci attende oggi: nel corso di questa seconda tappa ci attenderanno cinque Gran Premi della Montagna, tutti però di terza oppure di quarta categoria. Il primo sarà il Col de Cambuse al km 87,5, poi la seconda fatica sarà il Col de la Croix de Marchanpt, il cui scollinamento sarà al km 108. Dopo questi due Gpm di terza categoria, sarà di quarta la Cote de Regnie-Durette al km 121,5, seguita a breve distanza dal Col de Crie di terza categoria, al km 136,5. Infine l’ultima ascesa di giornata sarà il Col du Fut d’Avenas al km 151, altro Gpm di terza categoria che sarà collocato ad appena 30 km dal traguardo di Belleville. Dal Gpm all’arrivo ci sarà tanta discesa, qualche breve tratto in salita e pochissima pianura: insomma, anche oggi una tappa certamente non delle più difficili, ma stuzzicante per chi avrà coraggio.

