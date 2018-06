Roland Garros 2018/ Diretta Cecchinato Djokovic streaming video e diretta tv, orario della partita (tennis)

Diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: nei quarti di finale del torneo il tennista palermitano continua a sognare e sfida oggi Novak Djokovic, campione qui due anni fa

05 giugno 2018 Claudio Franceschini

Diretta Roland Garros 2018: Marco Cecchinato sfida Novak Djokovic (Foto LaPresse)

Marco Cecchinato prosegue il suo strepitoso Roland Garros 2018: martedì 5 giugno il tennista palermitano va a caccia di una semifinale che sarebbe storica, senza nulla togliere a quanto già fatto in questo torneo dello Slam. Si parte alle ore 11:00 con i match dei quarti di finale: l’avversario di Cecchinato come sappiamo è Novak Djokovic, dunque si alza ancora di più l’asticella per il giocatore italiano che però, arrivato a questo punto, è anche spinto dal grande entusiasmo e certamente non lascerà nulla di intentato, giocandosela con una sana dose di “incoscienza” che però, attenzione, in questo contesto può appartenere anche al suo ben più titolato avversario. Comunque andrà a finire, sarà una giornata da ricordare per Marco nella speranza che si possa ripetere presto, magari già sul prestigioso palcoscenico di Wimbledon ma in generale negli altri tornei del mondo Atp.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL ROLAND GARROS

Il Roland Garros 2018 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport ed Eurosport 2, e dunque a poter assistere alle immagini saranno i possessori di un abbonamento al satellite o al digitale terrestre a pagamento. I primi potranno anche seguire le partite di Parigi su Sky Go, in generale la diretta streaming video sarà garantita dalla piattaforma Eurosport Player alla quale sarà possibile abbonarsi pagando una quota. Ricordiamo anche il sito ufficiale del torneo che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, e i relativi account messi a disposizione sui social network: facebook.com/RolandGarros e, su Twitter, @rolandgarros.

CECCHINATO DJOKOVIC: LA SFIDA IN DIRETTA

Abbiamo detto che anche Novak Djokovic può giocare a briglie sciolte e senza troppe pressioni: il serbo infatti, dopo aver cannibalizzato il circuito e dominato su tutti gli avversari, ha dovuto pagare dazio al fatto di aver sopportato un infortunio che gli ha chiesto il conto. I primi match del 2018 non sono stati all’altezza di un 12 volte vincitore Slam, tanto che ci si è chiesti se Nole sarebbe più tornato quello di una volta. La risposta probabilmente è destinata a rimanere negativa, ma intanto i risultati sono migliorati: già nei Master 1000 sulla terra Djokovic ha cambiato passo – semifinalista a Roma, per esempio – mentre qui al Roland Garros ha dominato su tutti gli avversari incrociati. A Parigi ha trionfato una sola volta (due anni fa) ma è stato un trofeo dolcissimo visto che gli è valso il Grande Slam in carriera. Chiaramente per quello che è il contesto di partenza non c’è sfida: Cecchinato aveva vinto soltanto cinque match Atp prima di trionfare a Budapest. Poi qualcosa è cambiata: l’Hungarian Open ha come sbloccato il palermitano, che ha iniziato a giocare in maniera molto più efficace e soprattutto con grande sicurezza.

Al Roland Garros ha avuto fortuna nell’evitare la testa di serie Nick Kyrgios (che ha dato forfait ed è stato sostituito da un lucky loser), ha superato di slancio due match abbordabili e poi ha fatto fuori Pablo Carreno Busta e David Goffin, cioè due tra i primi dieci giocatori del seeding e molto abili sulla terra battuta. Il sogno continua: Cecchinato sa che contro un avversario come Djokovic le chance sono ridotte all’osso, eppure dovrà cercare di capire se ci sia qualche breccia nella condizione fisica del serbo, che non essendo più quel mostro di continuità che eravamo abituati a vedere potrebbe concedere qualcosa alla stanchezza. Come detto, è tutta da giocare: se anche dovesse arrivare la sconfitta il Roland Garros 2018 sarebbe ricordato come un grande torneo da parte del palermitano, se poi si dovessero spalancare le porte della semifinale sarebbe tanto di guadagnato, grasso che cola e una grande conquista non solo per il tennista siciliano ma anche, più in generale, per tutto il movimento del tennis azzurro.

© Riproduzione Riservata.