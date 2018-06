Video/ Italia-Olanda (1-1): highlights e gol della partita (amichevole)

Video Italia Olanda (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita amichevole. Le due nazionali, escluse illustri dal Mondiale, hanno giocato all'Allianz Stadium di Torino

05 giugno 2018 Stefano Belli

Video Italia Olanda, amichevole (Foto LaPresse)

Una vittoria, una sconfitta, un pareggio: questo il bilancio della nuova Italia di Roberto Mancini nelle tre amichevoli di fine stagione che purtroppo non sono servite come banco di prova in vista dei mondiali in Russia che cominceranno tra circa dieci giorni, visto che gli azzurri non sono riusciti a strappare il pass per la fase finale della kermesse iridata. Ai nastri di partenza non ci sarà nemmeno l'Olanda che nel test match contro l'Italia all'Allianz Stadium di Torino è riuscita comunque a limitare i danni e a evitare il KO grazie al gol di Aké che a due minuti dal novantesimo ha pareggiato i conti, rendendo utile solamente per le statistiche la rete del rientrante Zaza. A due anni dalla figuraccia agli europei del 2016, l'attaccante del Valencia si è preso una piccola rivincita sbloccando la contesa grazie a un rimpallo fortunato sul cross di Chiesa e nei prossimi impegni rappresenterà sicuramente una valida alternativa per Mancini che in questi giorni ha saputo ruotare tutti gli uomini. Ad esempio oggi in campo non si è visto Balotelli, protagonista nelle sfide contro l'Arabia Saudita e la Francia, mentre Chiesa ha confermato di poter essere il jolly in grado di fare la differenza soprattutto nell'ultima parte di gara, con le squadre stanche e meno fresche rispetto a inizio gara. Dopo l'umiliazione della mancata qualificazione a Russia 2018, il percorso di riabilitazione è ancora lungo e pieno di ostacoli, Mancini spera di poter recuperare qualche uomo che non ha potuto rispondere alla sua prima chiamata dopo una stagione lunghissima e logorante che ha lasciato tutti a corto di energie. Motivo per cui i ritmi di queste gare non sono stati eccelsi, in questi 270 minuti gli azzurri hanno potuto sperimentare i primi schemi di gioco e collaudare qualche meccanismo che diventerà più naturale col passare delle partite. Inoltre il gruppo è formato da tanti giovani intenzionati a fare bella figura e a emergere.

LE DICHIARAZIONI

Subito dopo il triplice fischio il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Mi è sembrata severa l'espulsione di Criscito, del resto si trattava soltanto di un'amichevole. Rimane comunque imperdonabile la nostra leggerezza, giocare venti minuti in inferiorità numerica ci ha complicato i piani. Dopo dieci giorni è difficile sviluppare concetti di gioco notevoli, qualcosa di buono si è intravisto in queste amichevoli che servono a dare minuti ed esperienza agli esordienti. Era comunque una partita importante per il ranking, peccato non averla vinta, anche perché i ragazzi si sono impegnati, abbiamo ancora tante cose da mettere a posto ma il tempo è dalla nostra parte".

Le parole di Simone Zaza, autore del gol che ha momentaneamente portato in vantaggio l'Italia: "Sono contento del gol, avevo un ricordo triste della nazionale che per me è sempre stata l'aspirazione più grande nella mia carriera, ho avuto un po' di fortuna, lo ammetto, ma l'emozione è stata comunque tantissima soprattutto ripensando ai ricordi negativi. Siamo un bel gruppo, pieno di giovani che hanno tanta voglia di fare bene, abbiamo il dovere di prepararci al meglio. L'esperienza a Euro 2016 è stata dolorosa ma mi ha fatto crescere, adesso mi godo di più i momenti felici andando avanti per la mia strada".

Le dichiarazioni di Mimmo Criscito: "Bilancio positivo, la squadra è giovane, il CT sta lavorando da pochi giorni e può fare molto bene, sono sicuro che ci toglieremo belle soddisfazioni. Non so se il fallo fosse da ultimo uomo, anche se ora rivedendo le immagini penso di sì, ma l'arbitro poteva chiudere un occhio visto che era soltanto un'amichevole. Vabbè, è andata. Con Mancini c'è un grande rapporto, se mi chiama io darò sempre la mia disponibilità".

© Riproduzione Riservata.