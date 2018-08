DIRETTA/ Juventus MLS All Star (risultato finale 6-4 dcr): Favilli continua a stupire, bene Joao Cancelo

Diretta Juventus MLS All Star streaming video e tv: formazioni ufficiali, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano nella notte ad Atlanta

Terza vittoria in tre partite negli Stati Uniti d’America per la Juventus di Massimiliano Allegri, che si è imposta 6-4 dopo i calci di rigore sulla selezione All Star della Major League Soccer, campionato americano. La gara è terminata 1-1 al 90’, reti di Favilli e Martinez, e dal dischetto è stato decisivo l’errore di Wright-Phillips. Buone notizie per il tecnico bianconero, con Favilli che continua a convincere: dopo la doppietta siglata contro il Bayern Monaco, l’attaccante ex Ascoli è stato ancora tra i migliori in campo, a conferma dell’ottimo investimento della dirigenza bianconera (7,5 milioni di euro per il suo cartellino). Buone risposte anche da Joao Cancelo: schierato a destra nella prima frazione di gioco, il portoghese ex Inter ha dato vita a un’ottima prova anche sull’out di sinistra. Un innesto di qualità per Allegri, che avrà modo di puntare su di lui nel corso della stagione ormai alle porte. (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

DIRETTA JUVENTUS MLS ALL STAR (RISULTATO FINALE 6-4 DCR): IL RIGORE DECISIVO LO REALIZZA DE SCIGLIO

La lotteria dei calci di rigore inizia con la Juventus al tiro. Il giovane Fagioli calcia con freddezza e spiazza il portiere avversario. Le All Star replica con Zusi che calcia centrale beffando Perin. Beltrame non interrompe la striscia positiva angolando bene. Dal dischetto si presenta anche Yutun che non sbaglia. Il terzo rigore per la Juve lo tira un altro giovane: è il cipriota Castainos. Qualche rischio di troppo ma è gol. Valeri per le All Star rimette in equilibrio il risultato. Tocca poi a Leandro Fernandes: bel rigore ed è rete. Il quarto penalty per la selezione USA lo batte Wright-Phillips. L'inglese angola troppo e centra il palo. Il rigore decisivo lo realizza Mattia De Sciglio. Juve vincitrice ai rigori.

JUVENTUS MLS ALL STAR, DIRETTA LIVE

SI VA AI RIGORI

All'80esimo le MLS All Star vanno vicine al gol. Yotun penetra sulla sinistra e scarica in mezzo trovando Valeri che in spaccata va al tiro. Lo mura Benatia. Risponde la Juve, Di Pardo vicino al gol. Il terzino si inserisce bene e viene servito a tu per tu con il portiere avversario. L'ex Spal sbaglia ma l'arbitro segnala comunque il fuorigioco. Sul ribaltamento di fronte Benatia salva su un clamoroso tentativo di Valeri. Leandro Fernandes all'83esimo va vicino al gol. L'ex PSV avanza e calcia benissimo di destro: pallone alto di poco. Nel finale Clemenza sfiora il gol. Sulla ribattuta del calcio di punizione da parte della barriera il trequartista ci riprova e il suo tiro fa la barba al palo.

RITMI BASSI

Al 60esimo il giovane Fagioli va al tiro dritto per dritto. Steffen risponde con i pugni. L'azione prosegue e Cancelo guadagna un corner. Nulla di fatto sugli sviluppi. Rispetto al primo tempo la gara offre un ritmo decisamente più basso. La Juve non riesce a costruire come vorrebbe. Le fatiche statunitensi iniziano a farsi sentire. Benatia attento su un inserimento di Valeri. Al 69esimo Davies ci prova da calcio di punizione. La barriera respinge e la difesa bianconera spazza. Al 75esimo Allegri richiama in panchina Cancelo. Il terzino portoghese viene sostituito dal giovane ex Spal, Di Pardo.

GIRANDOLA DI SOSTITUZIONI

Diversi cambi effettuati da Allegri. Rimangono negli spogliatoi Szczesny, Barzagli, Sandro, Pjanic, Khedira e Bernardeschi. Al loro posto entrano Perin, Benatia, De Sciglio, Fagioli, Leandro Fernandes e Clemenza. Subito un'occasione per le All Star. Benatia sbaglia regalando palla agli avversari, Ring va al tiro ma Perin risponde presente. Si fa vedere anche Clemenza. Il giovane scuola Juve calcia dalla distanza ma non inquadra lo specchio. In questa primissima parte del secondo tempo la Juventus mantiene il possesso palla ma non riesce a concludere. La selezione del campionato USA copre bene il campo concedendo pochissimo.

FINE PRIMO TEMPO

Pjanic va al tiro. Il bosniaco ci prova con un sinistro spuntato, nessun problema per il portiere avversario. Alla mezzora le All Star effettuano diversi cambi: tra i tanti esce Josef Martinez ed entra l'ex Giovinco. Juventus in difficoltà. All Star pericolose in contropiede. Piatti prova a servire Calvo ma Barzagli salva tutto. Poco dopo a provarci è Sebastian Giovinco. Il torinese si ritaglia lo spazio e ci prova ma non trova lo specchio. Nei minuti finali del primo tempo il ritmo cala. La Juve prova a gestire il pallone senza scomporsi. Molto fallosa intanto la formazione statunitense.

FAVILLI APRE AL 21', PAREGGIA SUBITO MARTINEZ

Amnesia della difesa Juve al minuto 11. Vela e Martinez non riescono a calciare e l'occasione sfuma. Poco dopo gli statunitensi riescono a rendersi nuovamente pericolosi. Long centra la traversa con un colpo di testa che s'impenna da posizione lontana. Pallone che sbatte sulla parte superiore della traversa. Ecco intanto Favilli. Primo squillo del giovane attaccante bianconero su cross di Cancelo. Spizzicata imprecisa, la palla esce. Poco dopo l'ex Ascoli punisce per davvero. Al 21esimo Pereira gli offre un cross preciso nel cuore dell'area. La punta gira di testa e firma il vantaggio. Dura poco però l'1-0. Al 26esimo le All Stars pareggiano. Gran cross di Almiron in area a pescare Martinez che di testa libera Piatti al tiro. Miracolo di Szesczny ma Piatti la rimette in mezzo per Martinez che beffa Sandro e Barzagli trovando il pari.

INIZIO PARTITA

Le All Stars della MLS scendono in campo con il 4-2-3-1. Tra i pali Guzan, in difesa Murillo, Ciman, Calvo e Long. In mediana spazio ad Adams e Ring mentre in attacco troviamo Piatti, Almiron e Vela in supporto di Martinez. La Juventus si schiera invece con il consolidato 4-3-3. In porta Szczesny, difesa con Cancelo, Rugani, Barzagli e Alex Sandro. In mezzo il trio Khedira, Pjanic, Emre Can. In attacco spazio a Pereira, Favilli e Bernardeschi. Grande assente della serata Zlatan Ibrahimovic. Juventus subito in possesso. Cancelo chiama in causa Can che apre per Sandro. Palla a Favilli che viene chiuso dalla difesa avversaria. Il primo a provarci è Joao Cancelo al settimo minuto. La palla s'impenna troppo e finisce alle stelle.

FORMAZIONI UFFICIALI, SI GIOCA!

Per Juventus MLS All Star tutto è ormai pronto ad Atlanta: quest’anno sono i bianconeri gli ospiti d’onore della partita in cui la Major League Soccer americana raduna i suoi migliori giocatori per sfidare una big del calcio europeo. Per la MLS il successo in questo evento manca dal 2015, quando le All Star del campionato a stelle e strisce vinsero per 2-1 contro il Tottenham. Di certo lo scenario sarà di assoluto prestigio, perché il nuovissimo Mercedes-Benz Stadium di Atlanta è stato inaugurato appena un anno fa e può contenere fino a 71.000 spettatori, già nel 2019 ospiterà il Super Bowl di football americano, uno degli eventi sportivi più attesi del mondo, sicuramente il più atteso negli States. Adesso però è giunto il momento di far parlare il campo, dunque leggiamo le formazioni ufficiali di Juventus MLS All Star e poi lo spettacolo può finalmente avere inizio! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

FORMAZIONI UFFICIALI

MLS ALL STARS (4-2-3-1): Guzan; Murillo, Ciman, Calvo, Long; Adams, Ring; Piatti, Almiron, Vela; Martinez. All. Martino

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Barzagli, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Emre Can; Pereira, Favilli, Bernardeschi All. Allegri

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Juventus MLS All Star sarà visibile in diretta tv in chiaro sul canale Nove, che naturalmente è disponibile al numero 9 del telecomando. A parte l’orario scomodo, una buona notizia per i tifosi bianconeri perché chi vorrà seguire la Juventus potrà appunto farlo in chiaro e ciò non capita spesso, nemmeno in estate. Da segnalare che sarà disponibile anche una diretta streaming video, perché i programmi di Nove sono visibili online all’indirizzo https://it.dplay.com/nove/.

GLI ASSENTI

L’elenco degli assenti per l’amichevole Juventus MLS All Star è purtroppo molto lungo, la partita di Atlanta avrebbe potuto essere molto più interessante con tutte le stelle in campo. Vale per i bianconeri, ma vale anche per la selezione delle stelle del campionato americano, che ad esempio in attacco avrebbero potuto schierare David Villa e soprattutto un certo Zlatan Ibrahimovic, che sicuramente avrebbe dato ulteriore pepe alla sfida con la Juventus. Naturalmente però le assenze più pesanti sono quelle con cui deve fare i conti Massimiliano Allegri: pensando ai reduci dai Mondiali 2018, da lunedì alla Continassa si allenano Gonzalo Higuain (sia pure vicino a un possibile addio), Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Douglas Costa e Rodrigo Bentancur, oltre chiaramente alla nuova stella del firmamento bianconero, Cristiano Ronaldo. CR7 contro Ibra, altro che semplice esibizione estiva sarebbe stata… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) SI COMINCIA

QUANDO IL DEBUTTO DI CRISTIANO RONALDO?

La Juventus questa notte affronterà la sfida contro le MLS All Stars. Ma la copertina se l'è presa tutta Cristiano Ronaldo nella martedì, dopo l'allenamento alla Continassa, il nuovo centro sportivo della Juve. Seconda seduta per l'asso portoghese, che si aggregherà poi di fatto al resto della squadra e che presumibilmente scenderà per la prima volta in campo con la maglia bianconera nella classica amichevole Juventus A-Juventus B a Villar Perosa il 12 agosto, prima dell'esordio in Serie A la settimana successiva sul campo del Chievo. Per Ronaldo alla fine dell'allenamento c'è stato un vero e proprio bagno di folla, Cr7 ha firmato autografi ed ha avuto un contatto entusiasta e prolungato con i tifosi che speravano di intercettarlo alla fine della giornata di lavoro, mentre contemporaneamente Gonzalo Higuain lasciava la Continassa e la Juve dopo appena due stagioni per passare al Milan, in un ideale passaggio di consegne a distanza. (agg. di Fabio Belli)

IL PROTAGONISTA

Il nome di spicco per l’amichevole Juventus MLS All Star è naturalmente quello di Sebastian Giovinco, che ormai da quattro stagioni gioca nella Major League Soccer con la maglia del Toronto FC con eccellenti risultati. Non poteva dunque mancare Giovinco nella selezione dei migliori giocatori del campionato nord-americano, a maggior ragione se c’è in programma l’incrocio con la Juventus, squadra che naturalmente ha avuto una parte fondamentale nella carriera della Formica Atomica. Cresciuto nel vivaio bianconero, Giovinco poi con la prima squadra della Juventus ha avuto un rapporto fatto di alti e bassi, con addii e ritorni e un totale di 132 presenze in partite ufficiali con un bottino di 20 gol segnati, due scudetti e altrettante Supercoppe Italiane, oltre al campionato di Serie B 2006-2007 e ai successi nelle competizioni giovanili. Le frasi dei giorni scorsi parlano chiaro sui sentimenti di Giovinco: “Poter sfidare la Juventus è qualcosa di speciale per la MLS e Atlanta sta rispondendo alla grande”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ORARIO E PRESENTAZIONE PARTITA

Juventus MLS All Star è un’altra partita amichevole nella tournée americana dei bianconeri, anche se questa a differenza delle altre naturalmente non è valida per la International Champions Cup, trattandosi di una sfida alla selezione dei migliori giocatori MLS, il principale campionato di calcio nordamericano: si gioca questa notte alle ore 1.30 italiane, cioè quando da noi di fatto sarà già giovedì 2 agosto, mentre negli Stati Uniti sarà ancora mercoledì 1 agosto. La formazione bianconera tornerà in campo infatti ad Atlanta, capitale della Georgia per la precisione presso il Mercedes-Benz Stadium, dove normalmente è protagonista il football americano ma anche l’Atlanta United FC, che è appunto una squadra della MLS. Il calcio dunque è ben rappresentato da queste parti, anche se negli Usa non è di certo lo sport più popolare. Questo lo scenario in cui la Juventus sarà protagonista nella notte italiana, per Massimiliano Allegri naturalmente un nuovo test in vista dell’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS MLS ALL STAR

Non è facile disegnare la probabile formazione della Juventus per l’amichevole di stanotte contro le MLS All Star, perché Allegri proseguirà con gli esperimenti, più o meno forzati a causa delle numerose assenze, soprattutto in attacco dove infatti nelle precedenti amichevoli si sono messi in luce in particolare Favilli e Clemenza, anche stavolta possibili titolari anche se per Clemenza è da segnalare la forte concorrenza di un altro giovane talento, il brasiliano Pereira. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-2: Szczesny probabile titolare in porta, davanti a lui per la coppia difensiva centrale sono favoriti Chiellini e Rugani mentre non sembrano esserci dubbi sui terzini, Cancelo a destra e Alex Sandro a sinistra. A centrocampo l’asseto più probabile è quello con Pjanic in regia, Emre Can al suo fianco, Bernardeschi a destra e Khedira a sinistra, anche se pure Marchisio spera in una maglia da titolare. Un accenno anche alle MLS All Star, che saranno allenate da Gerardo “Tata” Martino, il tecnico argentino che normalmente allena l’Atlanta United FC che ospita l’evento. Spicca naturalmente il nome di Sebastian Giovinco, grande ex della sfida; sempre in attacco fra i nomi disponibili ci sono anche l’ex Torino Josef Martinez e il messicano Carlos Vela, che ai Mondiali ha fatto molto bene.

