Milan, Calhanoglu divorzia dalla moglie Sinem Gundogdu/ Il motivo? “Presto lo dirò e mi capirete tutti”

Milan, Calhanoglu divorzia dalla moglie Sinem Gundogdu: “E' successo qualcosa di grave e imperdonabile”. Le ultime notizie sull'annuncio su Instagram del calciatore turco

02 agosto 2018 - agg. 02 agosto 2018, 16.13 Silvana Palazzo

Calhanoglu divorzia dalla moglie (Foto: LaPresse)

Cosa è accaduto tra Hakan Calhanoglu, il giocatore del Milan, e sua moglie Sinem Gundogdu? I due stanno procedendo ad un imminente divorzio, fortemente voluto dal centrocampista rossonero, ma i motivi restano ancora un mistero. "Aspetterò l’udienza in tribunale per spiegare gli eventi che hanno portato a questa decisione. Solo allora saprete la verità e potrete capirmi" ha scritto il calciatore nel suo lungo comunicato che ha destato non poco scalpore oltre che curiosità. Il fantasista turco sta attraversando un momento molto difficile, tanto che non è riuscito a rimanere in silenzio in una situazione così delicata e complessa. Qualcosa di davvero imperdonabile è stato commesso dalla sua compagna, e il tutto dopo tanti anni d'amore. Presto tutta la verità sarà comunque svelata. (Aggiornamento di Anna Montesano)

"Il mio onore e quello della mia famiglia trascinati nel fango”

"Il mio onore e quello della mia famiglia trascinati nel fango” dice il calciatore turco che milita nel Milan con parole di fuoco a proposito dell’annuncio di divorzio dalla moglie sposata una anno fa, donna che conosce sin dall’infanzia e a cui è legato da una lunga storia d’amore. Non è che ci siano molte ipotesi da fare davanti alle sue dichiarazioni rilasciate con un post su instagram, è evidente che la moglie deve aver avuto una love story con un altro uomo. Non si spiegherebbero parole durissime come “non la rivedrò mai più” e la decisione di cancellare dai social ogni foto che li vede insieme. D’altro canto per un turco certi valori sono intoccabili e vengono presi sul serio (naturalmente quando si tratta di un uomo tradito, non succede lo stesso alle donne turche) (Agg. Paolo Vites)

UNA QUESTIONE D'ONORE

Hakan Calhanoglu è stato uno dei pochi giocatori del Milan a brillare nell'ultima stagione, e ciò nonostante una delicata situazione privata. A parlarne è stato lo stesso calciatore turco, che si è aperto pubblicamente con un post su Instagram. L'esterno del Milan ha annunciato che si sta separando dalla moglie Sinem Gundogdu. Nel suo post c'è tutto il rammarico per la situazione che lo vede costretto ad uscire allo scoperto quando invece preferirebbe mantenere la massima riservatezza. «Cari amici, avevo deciso di non parlare del mio divorzio. Ma il mio silenzio è stato frainteso e l'impressione che si ha è che sia tutta colpa mia», ha esordito Calhanoglu con una lettera pubblicata sul suo account Instagram. Il fantasista spiega le ragioni della sua decisione di uscire allo scoperto: «Ora devo farmi avanti per l'onore mio e della mia famiglia». Così arriva poi a rivelare che si sta preparando al divorzio. Clicca qui per visualizzare il post.

MILAN, CALHANOGLU DIVORZIA DALLA MOGLIE SINEM GUNDOGDU

«Dovrò procedere a un divorzio irrevocabile perché è successo qualcosa di imperdonabile, qualcosa da cui non si può tornare indietro». Così Calhanoglu su Instagram per spiegare il momento non facile che sta attraversando. Se le caso vanno bene in campo, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la sua vita sentimentale. E sui social esce allo scoperto. «Se ci fosse stato un figlio di mezzo ovviamente non mi sarei tirato indietro dalle mie responsabilità. Ma non manterrò più contatti con la mia ex moglie e la sua famiglia», ha proseguito Calhanoglu. Il giocatore dovrà dunque gestire una situazione privata molto delicata in una fase altrettanto importante della sua carriera. «Aspetterò la decisione del tribunale per spiegare la mia decisione. Solo allora, quando saprete la verità, mi capirete», ha concluso il calciatore del Milan, senza però sbilanciarsi o entrare nel merito di quello che è successo con colei che ormai considera la sua ex moglie Sinem Gundogdu.

