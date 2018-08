André Silva al Siviglia: addio al Milan/ Ultime notizie: ritirata la maglia dell'attaccante dallo store

10 agosto 2018

Andrè Silva - LaPresse

L’addio di Andrè Silva al Milan è sempre più vicino. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’attaccante portoghese sarebbe vicino al trasferimento al Siviglia. Per l’annuncio ufficiale mancherebbero solo pochi dettagli, la l’affare sarebbe praticamente concluso. Andrè Silva dovrebbe passare al Siviglia sulla base di un prestito oneroso da 38 milioni di euro. La decisione di cederlo è arrivata dopo l’anno deludente e la voglia di puntare tutto su Gonzalo Higuain. La conferma dell’imminente addio di Andrè Silva al club rossonero è il ritiro della maglia dell’attaccante dallo store ufficiale. Pagato un anno fa 38 milioni di euro dal Porto, il Milan ha deciso di non aspettarlo. L’attaccante portoghese, dunque, proverà a riscattarsi nella Liga giocando con la maglia del Siviglia.

ANDRE’ SILVA LASCIA IL MILAN: TUTTE LE TRATTATIVE

Non solo Andrè Silva. A lasciare il Milan, nelle prossime ore, potrebbero lasciare la società rossonera anche altri calciatori. Carlos Bacca non rientra nei piani tecnici Leonardo, Maldini e Gattuso. Il colombiano vuole solo il Villareal che, però, ha offerto 9 milione a fronte dei 13 che chiede il club rossonero. Come scrive Sport Mediaset, potrebbero lasciare Milanello anche Locatelli con il Sassuolo disposto a spendere 15 milioni di euro. Con la valigia in mano ci sono anche Josè Mauri, Montolivo e Bertolacci e Antonelli. Nome caldo in casa rossonera è quello di Suso che, come scrive Gianluca Di Marzio, continua ad essere nel mirino della Roma. L’agente dello spagnolo Alessandro Lucci ha incontrato Monchi a Trigoria per parlare di un eventuale trasferimento alla Roma.

