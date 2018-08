Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e programma (Rogers cup, 10 agosto)

Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018: info streaming video e tv delle partite di tennis, in programma oggi 10 agosto per la Rogers Cup, arrivata ai quarti.

10 agosto 2018 Michela Colombo

Elina Svitolina con il trofeo della Rogers Cup 2017 (LaPresse)

Riflettori puntati sul cemento canadese: torna di scena la Rogers cup, con i suoi tornei di massima categoria del tennis per il Atp Toronto e il Wta Montreal. Anche oggi non mancherà lo spettacolo: sia per il tabellone femminile che per quello maschile infatti verranno disputati i primi quarti i finale e c’è molta attesa quindi per scoprire chi potrà presto sollevare l’ambita coppa. Come al solito però gli appassionati italiani dovranno fare i conti con il fuso orario per mettersi comodi e ammirare le imprese dei propri beniamini sul cemento dello stato della foglia d’acero: se i primi match sono infatti attesi per la prima serata, gli incontri più appassionati si disputeranno quando da noi sarà notte fonda.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per quanto riguarda le modalità per cui sarà possibile gli eventi della Rogers cup ricordiamo che per quanto riguarda l'ATP Toronto 2018 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato due canali fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 18.30 italiane, cioè le 12.30 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l'appuntamento televisivo è invece, sempre a partire dalle ore 18.30 italiane (12.30 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

IL TORNEO ATP TORONTO

Si accenderanno quindi i quarti di finale per il tabellone maschile della Rogers Cup: andiamo quindi a vedere quali saranno gli incontri per l’Atp Toronto Masters 1000. Ad aprire i giochi alle ore 18.30 italiane saranno Dimitrov e Anderson mentre a seguire vedremo in campo il talentuosissimo Alexander Zverev vedersela con il greco Tsitipas. Occhi al match tra l’olandese Haase, in grande forma qui a Toronto e il russo Khachanov, che ieri ha battuto Isner per 7-6, 7-6. La sfida più attesa però non sarà messa in programma prima delle ore 2.00 italiane: sul cemento vedremo per giocarsi un posto in semifinale della Rogers Cup Rafa Nadal e Marin Cilic. Lo spagnolo ha infatti battuto 7-5, 7-6 Wawrinka, mentre il croato ha avuto la meglio su Schwartzman, con il risultato finale di 6-3, 6-2.

IL TORNEO WTA MONTREAL

Quarti di finale anche per il tabellone femminile del Wta di Montreal: alla Rogers cup oggi si gioca solo per le semifinali di domani notte. Le prime a scendere sul cemento del Canada alle ore 18.30 italiane saranno Barty e Bertens, mentre a seguire attendiamo con trepidazione la sfida tra la lettone Sevastova e la statunitense Stephens. Le sfide più accese però sono previste nella notte italiana, in accordo con il fuso: ecco che prima di mezzanotte di certo non avrà luogo la partita tra Halep e Garcia, mentre nel pieno della notte saranno sotto i riflettori la Svitolina numero 5 al mondo e la belga Mertens, che agli ottavi ha superato con il risultato di 2-6, 7-6, 6-0 Sabalenka.

© Riproduzione Riservata.