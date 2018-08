Draxler al Milan?/ Ultime notizie: scambio con Ricardo Rodriguez, Leonardo lavora col Psg

Draxler al Milan, ultime notizie: Leonardo lavora col Psg dopo aver presentato il progetto al talento tedesco. Si profila uno scambio alla pari con Ricardo Rodriguez.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Draxler - LaPresse

Giorni movimentati in casa Milan in vista delle ultime giornate di mercato. I rossoneri non mollano la pista Draxler e stanno lavorando per portare a casa il colpaccio con cui rispondere alla Juventus di Cristiano Ronaldo e all’Inter, sempre sulle tracce di Modric. In Germania, considerano l’affare già concluso e, addirittura, parlano di visite mediche. In realtà, come scrive Sport Mediaset, l’accordo non c’è e la trattativa sarebbe solo agli inizi. Leonardo sta continuando a lavorare e avrebbe già presentato il progetto al classe 1993 ex Schalke 04. Il campione tedesco del Psg non ha ancora deciso e si è preso tempo prima di dare una risposta ufficiale ai rossoneri. Draxler non sembra rientrare nei progetti dell’allenatore tedesco Thomas Tuchel mentre in casa Milan troverebbe sicuramente il suo spazio. Leonardo proverà ad accordarsi col Psg che, per il jolly tedesco, non sarebbe disposto a scendere sotto i 35 milioni di euro.

DRAXLER-RICARDO RODRIGUEZ: SCAMBIO PSG-MILAN?

Secondo quanto scrive Sport Mediaset, l’affare per portare Draxler al Milan è difficile, ma non impossibile. Tutto potrebbe dipendere da Ricardo Rodriguez che, tuttavia, finora, ha rifiutato di lasciare Milanello. L’eventuale trasferimento al Psg, però, potrebbe cambiare tutto. Sulla carta si profilerebbe uno scambio alla pari: la valutazione dei due calciatori è di 35 milioni di euro. Se l’affare dovesse andare in porto, il Milan metterebbe a segno una plusvalenza avendo pagato il terzino, lo scorso anno, 15 milioni più tre di bonus. Rodriguez, al momento, appare soddisfatto dal nuovo corso del Milan, ma un colloquio con l’allenatore del Psg potrebbe fargli cambiare idea. Il sogno del Milan, inoltre, resta comunque Milinkovic-Savic della Lazio che, al momento, sembra destinato a restare un sogno.

