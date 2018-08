Europei Atletica Berlino 2018/ Streaming video e diretta tv: orario e programma gare (oggi 10 agosto)

Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv delle gare in programma oggi venerdi 10 agosto nella capitale tedesca. Si parte con il lancio del martello donne.

10 agosto 2018 Michela Colombo

Diretta Europei Atletica (LaPresse)

Nuovo appuntamento a Berlino con gli Europei di Atletica Leggera: si scenderà in pedana anche oggi venerdi 10 agosto in una delle ultime giornata dedicate alla questa importantissima manifestazione. Mancano infatti sempre meno giorni alla chiusura: anche per oggi quindi il programma sarà fittissimo di prove, specie in serata dove di solito si disputano semifinali e finalissime. Anche oggi infatti saranno due le sessioni di gare, una al mattino con le ultime batterie e turni di qualificazione, e una serale, con le gare valide per le medaglie più pesanti.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo gli Europei di atletica di Berlino 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per la sessione mattutina e poi Rai 2 per la sessione serale, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali alternandosi agli altri sport che danno vita a questa prima edizione dei Campionati europei multi-sport. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Questa mattina gli Europei di Atletica di Berlino 2018 verranno aperti dalle batterie dei lancio del martello femminile: si scenderà in pedana quindi alle ore 10.00 e già subito dopo avranno luogo anche le batterie del salto con l’asta maschile. Proseguendo nel programma mattutino ecco le prime prove per i 200m, 15000m e il 3000 m siepi donne a cui seguiranno le batterie dei triplo salto maschile e quelle delle staffette 4x400m sia donne che uomini: nel mezzo si proseguirà con le prove dell’Eptathlon femminile. Molto ricco anche il programma della serata di oggi a Berlino: la sessione avrà infatti inizio alle ore 19.10 con le semifinali maschili dei 110 m ostacoli. A ciò seguirà, secondo il calendario ufficiale anche la finale del salto in alto femminile oltre che le semifinali dei 800 m uomini e dwi 200 m donne. Dopo le 20.00 i riflettori si accederanno sulle finali dei triplo salto, del lancio del giavellotto, dei 400 m ostacoli e degli 800 m sempre per la categoria femminile: per gli uomini ecco le gare per le medaglie per i 400 m piani, i 110m ostacoli e i 1500m.

