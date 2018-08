LEONARDO BONUCCI, PRESENTAZIONE/ Diretta info streaming video e tv: il ritorno all'Allianz Stadium

Bonucci alla Juve, oggi la presentazione: il gran ritorno del difensore all'Allianz Stadium, tifosi divisi ma la sua esperienza potrebbe essere fondamentale nella caccia alla Champions

10 agosto 2018 Fabio Belli

Bonucci torna alla Juve (foto LaPresse)

E' il giorno del ritorno a casa per Leo Bonucci. Il difensore centrale della Nazionale, dopo un anno al Milan, sarà presentato di nuovo all'Allianz Stadium di Torino. Il suo ritorno in bianconero ha portato sicuramente un carico di polemiche non indifferente, non tanto per il valore del giocatore né per la trattativa comunque clamorosa, che ha visto i rossoneri accaparrarsi Gonzalo Higuain e Mattia Caldara dalla rosa bianconera. Ma è stato il divorzio di un anno fa a creare diversi malumori nei tifosi juventini, accompagnati alla frase: "Sono qui per spostare gli equilibri", una volta arrivato Bonucci a Milanello, che è stata oggetto di satira profonda. Ma come sarà accolto ora Bonucci al rientro ufficiale a Torino, da figlio prodigo o ormai con il marchio di "traditore" sportivo?

OBIETTIVO CHAMPIONS

Le domande alle quali il difensore risponderà alle ore 14.30 nella conferenza stampa all'Allianz Stadium saranno sicuramente illuminanti in questo senso. Sul tema il tifo juventino si è in parte diviso, da una parte c'è chi è pronto ad accogliere di nuovo quello che viene considerato uno dei migliori difensori italiani, dall'altra c'è chi non perdonerebbe così a cuor leggero il giocatore, che peraltro l'anno scorso ha anche segnato un gol con la maglia del Milan all'Allianz Stadium. Insomma, sarà il campo a dire se Bonucci sarà di nuovo un "ospite gradito" a Torino, sponda bianconera. Nella conferenza stampa di oggi si parlerà anche e soprattutto di obiettivi sportivi: Bonucci torna a giocare in una Juventus con un Cristiano Ronaldo in più, e anche la sua presenza può essere vista come un rinforzo teso a dare la caccia ad un unico obiettivo: la Champions League.

© Riproduzione Riservata.