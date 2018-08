Manchester United Leicester/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Manchester United Leicester streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell’anticipo che apre la Premier League

10 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Manchester United Leicester (Foto LaPresse)

Manchester United Leicester si gioca questa sera venerdì 10 agosto alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) presso lo stadio Old Trafford, naturalmente sede delle partite casalinghe del Manchester United che oggi apre la stagione della Premier League inglese 2018-2019 ospitando il Leicester nell’anticipo della prima giornata del massimo campionato inglese. Le Foxes sono ormai rientrate nei ranghi dopo il clamoroso exploit sotto la guida di Claudio Ranieri, i riflettori dunque saranno puntati tutti sui Red Devils di José Mourinho, che in questa stagione dovranno provare a fermare l’egemonia sul calcio inglese dei cugini del City, per molti decenni la seconda squadra di Manchester che però ha effettuato il sorpasso sul più blasonato United. Lo Special One dovrà debuttare con una vittoria per evitare che le polemiche si accendano già prima di Ferragosto…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Manchester United Leicester sarà visibile in diretta tv: la Premier League è una esclusiva della televisione satellitare e di conseguenza l’anticipo che aprirà la prima giornata sarà visibile su Sky Sport Football, il canale numero 202. Di conseguenza, la diretta streaming video del match da Old Trafford sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED LEICESTER

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Manchester United Leicester, per José Mourinho possiamo ipotizzare l’undici di partenza con De Gea in porta; difensori Darmian, Bailly, Lindelof e Shaw; a centrocampo Herrera, Fred e Pereira; tridente d’attacco composto da Mata, Rashford e Alexis Sanchez. La risposta del Leicester dovrebbe essere affidata al figlio d’arte Schmeichel in porta, poi Chilwell, Morgan, Benalouane, Ndidi, Iborra, Pereira, Maddison, Albrighton e Iheanacho.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Manchester United Leicester, va detto che c’è grande fiducia attorno ai Red Devils, ad esempio secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai che infatti quota a 1,47 un successo casalingo degli uomini di José Mourinho, naturalmente identificato dal segno 1. Per il pareggio e dunque il segno X si sale a 4,25, mentre una vittoria del Leicester (segno 2) pagherebbe 7,25 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo degli ospiti a Old Trafford.

