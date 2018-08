Mangiacapre-Rauseo/ Boxe, streaming video e diretta tv: orario e risultato live (oggi 10 agosto)

Diretta Mangiacapre Rauseo: info streaming video e tv della prova di boxe, quale match di esordio dell'azzurro nel mondo dei professionisti, oggi 10 agosto.

10 agosto 2018 Michela Colombo

Vincenzo Mangiacapre (LaPresse)

Mangiacapre-Rauseo è l’incontro di boxe in programma oggi venerdi 10 agosto nel ring di Piazza Europa a Ascea Marina: lo show è atteso alle ore 20.30. Il grande pugilato torna sotto i riflettori e lo fa con due protagonisti di primo livelli, chiamati a un incontro che rimarrà nella storia: proprio oggi infatti contro il pugile esperto come è Giuseppe Rauseo, Vincenzo Mangiacapre farà il suo debutto ufficiale nella categoria professionisti. Si tratta di un passaggio fondamentale per il boxeur delle Fiamme azzurre (primo militare a compierlo nella storia italiana): da dilettante e uomo di punta della nazionale azzurra di boxe, a pugile professionista, capace di contendere i massimi trofei ai grandi di questo sport. Questo passaggio dal dilettantismo però non si annuncia come un addio definitivo al tricolore: il sogno di Tokyo 2020 rimane ancora ben forte per lo stesso Vincenzo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’INCONTRO

Segnaliamo che l'incontro di boxe tra Vincenzo Mangiacapre e Giuseppe Rauseo, organizzato nel progetto The Rush, promosso da Happy People pubbliche relazioni in stretta collaborazione con la SS Bizzarro di Marcianise, non sarà visibile in diretta tv: non sono quindi state fornite indicazioni utili anche su una eventuale diretta streaming video della sfida di questa sera.

IL CONTESTO E IL SALTO DI QUALITA’

29 anni e con alle spalle un palmares pieno di successi: è giunto quindi il momento per Vincenzo Mangiacapre di fare il salto di qualità e raggiungere il professionismo. Le tappe di questo cammino dal dilettantismo fino ai vertici della carriera da pro saranno tante ben dure ma di certo il boxeur azzurro è tra i meglio attrezzati sul panorama europeo e non solo. I successi ottenuti con il tricolore infatti li hanno valso parecchia stima anche nel mondo dei pro: i tempi sono maturi per l‘esordio e la sfida con il "collaudatore consumato" Rauseo è senza dubbio il modo migliore per realizzarlo. Di contro a Mangiacapre ecco infatti il corregionale Giuseppe Rauseo, classe 1980 e professionista dal 2012: un pugile molto resistente e potente, con due sole sconfitte prima del limite ma che non è mai andato oltre ai confini nazionali (se si esclude una tappa in Svizzera nel 2015). Sarà quindi un banco di prova eccezionale per uno come Mangiacapre, che difettando di potenza ha un tasso tecnico davvero eccezionale.

© Riproduzione Riservata.