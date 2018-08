Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato/ Ultime notizie: "Andrè Silva via, su Milinkovic-Savic..."

Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore tecnico rossonero. Da Milinkovic-Savic a Andrè Silva, passando per Draxler e Reina: ecco le sue parole

Leonardo (La Presse)

Milan, Leonardo: il punto sul calciomercato del direttore dell’area tecnica rossonero intervenuto in conferenza stampa. Un ritorno a casa dopo diversi anni per il brasiliano, che ha esordito così: “L’emozione di tornare a Milanello c’è sempre, avevo già avuto la possibilità di tornare: ho trovato una squadra, dovremo parlare e vedere, siamo motivati e c’è già stato un incontro positivo”. Su Bakayoko ha confermato che è una possibilità per il centrocampo, mentre per Suso non “si è parlato di offerte”. Cessione sempre più vicina, invece, per il portoghese Andrè Silva: “Ci sono diverse situazioni che dobbiamo capire, dobbiamo conoscere le intenzioni di ogni calciatori: certe situazioni sono complicate ma noi stiamo cercando di costruire. C’è la possibilità che vada via, bisogna vedere dove e come”. Leonardo ha poi parlato nel neo acquisto Ivan Strinic: “E’ stato disponibile fin da subito, ha fatto dodici giorni di vacanza ed era importante che arrivasse per inserirsi quanto prima”.

LEONARDO SUL CALCIOMERCATO

Uno degli obiettivi del direttore tecnico è quello di regalare a mister Gennaro Gattuso un rinforzo per l’attacco, in particolare un esterno offensivo: “Dovevamo capire chi c’era e dovevamo sistemare dei calciatori in uscita. Stiamo cercando di completare i bisogni della squadra, sistemando le situazioni dei calciatori che devono giocare. La rosa è composta da trentadue calciatori, è molto ampia: anche così siamo competitivi”. Su Carlos Bacca ha poi aggiunto: “Abbiamo un ottimo rapporto: stiamo cercando di risolvere le cose, lui conosce la situazione e ha le sue esigenze. Potrebbe anche restare al Milan, vediamo se troviamo la quadra”. Non poteva mancare una domanda sul sogno di mercato rossonero, ovvero Sergej Milinkovic-Savic: “E’ difficile: purtroppo ad oggi non rientra nei nostri parametri. Mezza Europa lo sogna, è un calciatore moderno, ma purtroppo in questo momento non è una cosa fattibile”.

