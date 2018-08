Modric all'Inter/ Ultime notizie: è il giorno della verità, incontro con Perez e assente nella foto social

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Modric - LaPresse

Luka Modric: il giorno della verità è arrivato. Il centrocampista croato è il sogno di mercato dell’Inter che spera di strapparlo al Real Madrid, forte della volontà del calciatore di cambiare aria. Oggi, venerdì 10 agosto, è previsto un incontro tra Modric e il presidente del Real, Florentino Perez che continua a considerarlo incedibile. Il numero uno del club spagnolo, come riporta Sport Mediaset, offrirà al croato il rinnovo del contratto e un aumento dell’ingaggio da 10 a 12 milioni di euro. Prima dell’incontro tra le parti, è previsto un summit tra l’entourage del centrocampista e il braccio destro di Perez, Sanchez, per mettere sul tavolo le proposte economiche. L’Inter dovrebbe offrire un prestito oneroso di 15 milioni di euro più un diritto di riscatto fissato a 35. Cifre che, sicuramente, il Real non considera all’altezza del valore di Modric che, invece, dai nerazzurri ha ricevuto l’offerta di un contratto quadriennale da 10 milioni di euro l’anno.

MODRIC ALL’INTER: I TIFOSI SOGNANO

Per i tifosi dell’Inter sono ore di attesa. Il nome di Luka Modric ha scatenato l’entusiasmo tra il popolo interista che sente vicino il colpo di mercato in virtù dell’assenza del centrocampista dall’immagine con cui il Real Madrid ha aggiornato la foto dei propri profili social. Nell’immagine in questione ci sono quelli che sono considerati i giocatori simbolo del Real ovvero Sergio Ramos, Marcelo, Bale, Benzema e Kroos. Un ruolo che, fino a poche settimane fa spettava anche a Modric che, invece, oggi appare convinto di voler cambiare aria. "FreeModric", "Dateci Modric", "Liberatelo!" – scrivono i tifosi nerazzurri mentre quelli spagnoli sperano di non perderlo. Il precedente Nainggolan, però, fa ben sperare gli interisti. La Roma, infatti, prima di ufficializzare la cessione, scelse il centrocampista belga per lanciare la nuova campagna abbonamenti. "Io ci sono", affermava il Ninja. Pochi giorni dopo, però, il suo futuro si tinse di nerazzurro. Accadrà lo stesso anche stavolta? Nelle prossime 24-48 ore, dunque, il destino di Modric sarà scritto.

