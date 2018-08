Quincy Promes al Milan?/ Ultime notizie, contatti con gli agenti: lo Spartak Mosca chiede 25 milioni

Quincy Promes al Milan, ecco l’ultima idea del direttore tecnico rossonero Leonardo. Secondo qaunto riportato da Sky Sport, il Diavolo è alla ricerca di un innesto di qualità per il reparto avanzato e nel corso delle ultime ore sono circolati numerosi profili. Ed ecco spuntare il talento olandese di proprietà dello Spartak Mosca: nel corso delle ultime ore è stato registrato un contatto tra i rossoneri e gli agenti dell’attaccante, con il Milan che ha incassato il gradimento del calciatore. Quincy Promes è dunque pronto a sposare la causa meneghina, ma prima bisognerà convincere il club russo al trasferimento: non è stata ancora aperta la trattativa, ma è nota la cifra richiesta dallo Spartak Mosca per il suo cartellino, ovvero 25 milioni di euro. Il Milan spera di poter chiudere la trattativa in prestito, fissato a cifre molto alte, con diritto di riscatto.

QUINCY PROMES HA DETTO SI' AL MILAN

"Comunque Promes rappresenta una nuova idea per il Milan della prossima stagione, per rinforzare l'attacco ed arricchire il reparto sugli esterni", l'analisi dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. L'olandese, ritenuto uno dei talenti più interessanti del panorama oranje, è la stella dello Spartak Mosca di Massimo Carrera e nel corso delle ultime due stagioni ha attirato l'interesse di molti addetti ai lavori. Nelle scorse settimane infatti anche la Roma ha pensato a lui per l'attacco, in particolar modo dopo la fumata nera per Malcom, con il brasiliano trasferitosi al Barcellona. Attesi aggiornamenti sulle prossime mosse di mercato del tandem Leonardo-Paolo Maldini, pronto a regalare un altro rinforzo a Gennaro Gattuso dopo Gonzalo Higuain. Ricordiamo che le alternative sono Julian Draxler, in uscita dal Paris Saint Germain, Samu Castillejo, talento di proprietà Villarreal, e Anthony Martial, chiuso al Manchester United dalla folta concorrenza.

