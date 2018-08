Suso alla Roma?/ Incontro a Casa Milan fra Lucci, Leonardo e Maldini: trattativa in corso

Suso alla Roma? Incontro a Casa Milan fra Lucci, Leonardo e Maldini: trattativa in corso con le due società che cercano di trovare un'intesa soddisfacente

Suso tentato dalla Roma: incontro con l'agente a Casa Milan - LaPresse

E’ tutt’altro che certa la permanenza di Suso al Milan. L’esterno d’attacco nel giro della nazionale spagnola è senza dubbio uno dei giocatori migliori della compagine rossonera, ma sono molte le società che lo stanno tentando con proposte interessanti, sia dal punto di vista economico quanto sportivo. L’ultima in ordine di tempo è la Roma, che proprio in queste ore si è mossa concretamente. Come riferito dai colleghi di Sky Sport, presso la sede meneghina di via Aldo Rossi, è giunto Alessandro Lucci, il procuratore dell’ex calciatore spagnolo, che ha incontrato la dirigenza rossonera, in particolare il direttore tecnico Leonardo, e il neo-collaboratore Paolo Maldini.

TRATTATIVA IN CORSO

Il vis-a-vis fra le varie parti in gioco è durato poco più di un’ora, al termine del quale Suso (presente anche lui all’incontro), ha lasciato la sede per recarsi presso il centro sportivo di Milanello, dove si allenerà questo pomeriggio assieme al resto dei suoi compagni. Già nella giornata di ieri era stato avvistato a Trigoria Alessandro Lucci, e l’incontro di oggi a Casa Milan non può che confermare l’interesse concreto della Roma per l’esterno d’attacco iberico. Il Diavolo considera Suso un intoccabile e non lo cede a meno di 35/40 milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.