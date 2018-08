Ullrich arrestato per tentato omicidio/ Ultime notizie: l'ex ciclista avrebbe aggredito una prostituta

Ullrich arrestato per tentato omicidio: secondo la Bild online, l'ex campione di ciclismo avrebbe tentato di strangolare una prostituta con cui si trovava in hotel.

10 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Ullrich - Foto Instagram

L’ex campione di ciclismo Jan Ullrich è stato nuovamente arrestato a Francoforte dove si trovava per sottoporsi ad una terapia e combattere la dipendenza da droghe e alcol. Secondo la Bild, l’ex ciclista è accusato di lesioni gravi e pericolose. Al momento dell’arresto, Ullrich che era rientrato da Maiorca per risolvere definitivamente i suoi problemi di dipendenza, si trovava in un hotel di lusso insieme ad una prostituta e sarebbe accusato di aver tentato di abusarne. Secondo la stampa tedesca, Ullrich avrebbe tentato di strangolare la prostituta che sarebbe riuscita a scappare e a lasciare la stanza urlando richiamando l’attenzione dei presenti. Il fatto sarebbe avvenuto "Villa Kennedy". Secondo un portavoce della polizia, al momento dell’arresto, Ullrich si trovava sotto l’effetto di droga e alcol.

ULRICCH ARRESTATO: IL PRECEDENTE

Prima di essere arrestato a Francoforte, Ullrich era stato arrestato venerdì scorso a Palma di Maiorca dopo aver aggredito l’attore e regista tedesco Til Schweiger nel corso di una festa. L’ex ciclista avrebbe scavalcato la recinzione urlando contro gli ospiti del regista che aveva organizzato il party per l’uscita del suo nuovo film. L’ex campione aveva ammesso di aver "fatto e preso cose di cui mi pento" in seguito alla "separazione da Sara (la moglie, ndr) e la lontananza dei miei figli". Oggi, la notizia del secondo arresto in pochi giorni.

Polizei Frankfurt ermittelt wegen schwerer Körperverletzung: #JanUllrich in Luxus-Hotel festgenommen: https://t.co/PKBnc5cpET — BILD (@BILD) 10 agosto 2018

© Riproduzione Riservata.