Antonelli all'Empoli / Rescissione con il Milan, il giocatore saluta commosso

Finisce l'avventura di Luca Antonelli al Milan. L'esterno sinistro rossonero si unisce all'Empoli di Andreazzoli: per lui comincia una nuova sfida in terra Toscana.

Luca Antonelli (lapresse)

Luca Antonelli è un nuovo giocatore dell'Empoli. Addio al Milan dopo una lunga chiacchierata coi dirgenti a Milanello e via libera all'avventura con la maglia biancoblu in terra Toscana. Trasferimento a titolo definitivo per l'esterno sinistro alla corte di mister Andreazzoli, che punta forte sull'ex Genoa per raggiungere l'obiettivo salvezza. La trattativa si è sbloccata nei giorni scorsi, subito dopo il colloquio tra Luca Antonelli e Gennaro Gattuso. L'allenatore gli ha fatto capire chiaramente che non sarebbe rientrato nei piani tecnici della squadra. A quel punto per il giocatore si sono aperte le strade di Genoa ed Empoli, con quest'ultima che gli ha evidentemente offerto maggiori garanzie rispetto al Grifone. L'operazione si è sbloccata grazie soprattutto alla volontà del Milan, ma anche alla disponibilità di Antonelli di spalmare il proprio ingaggio in un contratto triennale.

Antonelli all'Empoli, esperienza e quantità per Andreazzoli

Luca Antonelli è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Empoli. Grande curiosità da parte dei tifosi biancoblu di vedere all'opera l'ultimo innesto messo a disposizione di mister Andreazzoli. Si tratta di un giocatore esperto, capace di ricoprire il ruolo di difensore e di esterno di centrocampo. In carriera Luca Antonelli ha indossato le casacche di Bari, Parma, Genoa e Milan. In rossonero è finito in tempi piuttoso brevi ai margini del progetto tecnico e la decisione di abbandonare Milanello, seppur sofferta, è arrivata in maniera naturale. Ottimo acquisto dunque per l'Empoli, che aggiunge qualità e quantià al proprio organico. Il Milan fa parte del passato per Antonelli, adesso inizia una nuova avventura in Toscana. Tanti messaggi di auguri e di in bocca al lupo da parte dei suoi ex tifosi, che lo hanno salutato con affetto.

