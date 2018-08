Atp Toronto & Wta Montreal 2018/ Info streaming video e diretta tv, orario delle semifinali (oggi)

Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)

11 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Rogers Cup (LaPresse)

Oggi giorno importante per la Rogers Cup 2018 di tennis, massimo torneo dell’anno in Canada. Ricordiamo che la sede è doppia, come da tradizione: parliamo dunque del torneo Atp Toronto 2018 per gli uomini e del Wta Montreal 2018 per quanto riguarda le donne. Siamo al sabato e di conseguenza è giorno di semifinali: nella metropoli dell’Ontario a partire dalle ore 21.00 italiane si giocheranno Anderson-Tsitsipas e poi Nadal-Khachanov, già dopo la mezzanotte italiana. Discorso simile nella città simbolo del Quebec: dalle ore 19.00 italiane ecco Halep-Barty, poi nella tarda serata italiana si giocherà Stephens-Svitolina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Per quanto riguarda le modalità per cui sarà possibile gli eventi della Rogers Cup, ricordiamo che per quanto riguarda l'ATP Toronto 2018 la risposta è Sky, che detiene i diritti per la diretta tv di tutti i Masters 1000 dell'anno. L’emittente satellitare di Rupert Murdoch ha dedicato un canale fra i più importanti del proprio pacchetto Sport alla competizione: Sky Sport Arena (canale 203). Collegamento a partire dalle ore 21.00 italiane, cioè le 15.00 canadesi. L’appuntamento per gli abbonati sarà anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go; gli altri che desiderino restare aggiornati sul torneo sono invitati a seguire gli ultimi aggiornamenti sul sito Internet ufficiale http://www.couperogers.com/ (in inglese e in francese) e i profili social associati. Per quanto riguarda il WTA di Montreal, i riferimenti in rete sono gli stessi ma l'appuntamento televisivo è invece, a partire dalle ore 19.00 italiane (13.00 locali), su Supertennis, canale 64 del telecomando del digitale terrestre o 224 della piattaforma di Sky.

IL TORNEO ATP TORONTO

La prima semifinale maschile non è magari di grido, ma è in realtà certamente interessante: si affrontano infatti il solido sudafricano Kevin Anderson, reduce dalla finale di Wimbledon e finalista anche l’anno scorso allo Us Open sul cemento nordamericano la cui stagione entra nel vivo proprio con la Rogers Cup canadese, e l’emergente greco Stefano Tsitsipas, un nome del quale sentiremo sicuramente molto parlare nei prossimi anni ma che già oggi è una bella realtà. Sfida generazionale anche nella seconda semifinale, ma qui c’è un favorito d’obbligo ed è naturalmente Rafa Nadal, numero 1 del ranking Atp e del tabellone di Toronto, che deve affrontare un altro nome emergente come il russo Karen Khachanov, il quale ha 10 anni meno di Rafa.

IL TORNEO WTA MONTREAL

In questo periodo storico sono più incerte le gerarchie in campo femminile, ma le semifinali di Montreal non dovrebbero deludere le attese, perché ci sono arrivate tre delle prime cinque teste di serie. L’intrusa è l’australiana Ashleigh Barty, che tenterà di fare il colpaccio nella prima semifinale, che la vedrà opposta alla numero 1, la rumena Simona Halep, la quale comunque scenderà in campo con i favori del pronostico. Si annuncia invece di altissimo livello la seconda semifinale tra la statunitense Sloane Stephens e l’ucraina Elina Svitolina: l’anno scorso Stephens ha vinto gli Us Open e Svitolina ha conquistato la Rogers Cup, anche se a Toronto (a Montreal c’erano gli uomini), dunque il feeling di entrambe con il cemento è decisamente indiscutibile.

