Daisy Osakue/ Finale lancio del disco donne: info streaming video e diretta tv e orario (Europei Atletica)

Daisy Osakue: diretta tv e sinfo streaming video della finale del lancio del disco femminile agli Europei di Atletica di Berlino 2018. Ecco l'unica azzurra in pedana.

11 agosto 2018 Michela Colombo

Daisy Osakue (LaPresse)

Daisy Osakue scenderà in pedana oggi sabato 11 agosto alle ore 20.20 per la Finale del lancio del disco donne agli Europei di Atletica 2018 di Berlino: c’è moltissima attesa intorno all’azzurra a caccia di una medaglia pesantissima per l’Italia. Di certo la nostra delegazione azzurra alla manifestazione continentale di atletica leggera non ha avuto moltissimo di cui sorridere. Un successo poi oggi della nostra discobola varrebbe tantissimo, per gli appassionati di atletica, per i suoi fan e anche per lei. Proprio la atleta azzurra, alla vigilia della partenza per Berlino, era rimasta ferita all’occhio da un uovo lanciato da un auto in corsa a Moncalieri. Un’aggressione ignobile e che poteva davvero costargli la presenza qui agli europei, e che invece è stata una carica in più per la nostra Osakue, che ora punta alla medaglia più preziosa con tanto ottimismo.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA FINALE

Per la finale del lancio del disco femminile con Daisy Osakue, come tutte le gare per gli Europei di atletica leggera di Berlino il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro il canale di riferimento sarà Rai 2, . Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

LE QUALIFICAZIONI

Questa sera si celebrerà la bellissima finale del lancio del disco femminile con Daisy Osakue, ma di certo l’accesso a questa finalissima, valida per le medaglie degli Europei di Berlino non è stato semplice, anche per l’azzurra, che non partiva poi con il favore del pronostico. Dopo un primo lancio nullo infatti l’azzurra ha trovato finalmente una misura valida segnando il 58,73 metri, sufficienti per il pass della finalissima. Sul momento il secondo lancio, come il primo non appariva certo perfetto, ma vi è stato quindi ampio spazio per lavorarci su nei giorni scorsi: nel gruppo A infatti la Osakue ha raggiunto solo l’ultimo passaggio a disposizione, dietro alle tedesche Shanice Craft e Claudine Vita, che hanno raccolto rispettivamente le misure di 61.13 e 59.18. Anche nella seconda batteria le avversarie delle azzurra hanno trovato misure superiori: la migliore nel girone B è stata la croata Sandra Perkovic con la misura di 64.54, seguita da Muller (60.64), Rodrigues (59.22) e Emilianov (58.83).

© Riproduzione Riservata.