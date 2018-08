Europei Atletica 2018 Berlino/ Streaming video e diretta tv: orario e programma (oggi 11 agosto)

Diretta Europei Atletica Berlino 2018: info streaming video e tv della penultima giornata di gare per la competizione, oggi 11 agosto. Attenzione a Osakue e Tamberi.

Penultima giornata agli Europei di Atletica Leggera di Berlino 2018: ci avviciniamo quindi al gran finale atteso per domani con tante gare attese anche oggi. Le medaglie da assegnare nella competizione iridata in terra tedesca dopo tutto sono ancora parecchie: il programma da osservare quindi non sarà breve, come non saranno pochi i protagonisti attesi tra cui spiccano ovviamente gli azzurri. Per ora la nostra delegazione italiana non si è troppo coperta di gloria agli Europei 2018, ma i risultati importanti sono stati comunque parecchi. Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserverà oggi il calendario di prove per la competizione continentale.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE L’EVENTO

Ovviamente è prevista un’ampia copertura mediatica per seguire passo passo gli Europei di atletica di Berlino 2018: il primo punto di riferimento per gli appassionati sarà il sito ufficiale della competizione, attraverso il sito della Federazione europea che è disponibile all’indirizzo http://www.european-athletics.org/. Per quando riguarda la diretta tv, segnaliamo che sia la Rai sia il canale Eurosport (presente su Sky e Mediaset Premium per i rispettivi abbonati) trasmetteranno praticamente in maniera integrale il programma di gare della giornata. In chiaro i canali di riferimento saranno Rai Sport + per la sessione mattutina e poi Rai 2 per la sessione serale, che porterà su uno dei principali canali generalisti tutte le emozioni delle gare principali alternandosi agli altri sport che danno vita a questa prima edizione dei Campionati europei multi-sport. Appuntamento anche in diretta streaming video grazie a Rai Play, oppure con le possibilità offerte da Eurosport ai suoi abbonati.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Se di solito in questa edizione degli Europei di Atletica di Berlino il programma della giornata si divideva in due parti, con il mattino riservato solo alle batterie, oggi assisteremo a una rivoluzione. Con l’approssimarsi del termine della manifestazione ormai i turni preliminari necessari prima di assegnare le medaglie sono sempre meno : la mattina di oggi quindi sarà quindi dedicata non alle batterie ma a due gare valide per le medaglie. Si scenderà in strada (e non in pista) per marcia da 20 km: alle ore 9.00 partiranno le donne mentre alle ore 10.55 è attesa il via per la prova maschie. Programma fittissimo invece per la sera con 9 finalissime che mettono in palio medaglie pesanti.Aa dare il via sarà la finale del salto in alto maschile: alle ore 20.00 ecco che scenderanno in pedana i protagonisti, tra cui pure l’azzurro Gianmarco Tamberi. A seguire ecco poi le gare per le medaglie del salto in lungo femminile e la prove sempre per le donne dei 400 m piani e del lancio del disco, dove non mancherà la nostra Daisy Osakue. Alle ore 20.30 attesa invece la finale degli 800 m maschili e successivamente assisteremo anche alle gare per il medagliere dei 200 m donne e dei 5000 m uomini. A chiudere la serata di questa 11 agosto ecco le staffette: dalle ore 21.30 e a seguire andranno in scena le 4x100m, uomini e donne.

