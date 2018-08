Fiorentina Schalke 04/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Fiorentina Schalke 04 info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole (oggi sabato 11 agosto)

11 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Fiorentina Schalke 04 - LaPresse (repertorio)

Fiorentina Schalke 04 è la nuova amichevole per la squadra gigliata allenata da mister Stefano Pioli, che è sempre impegnata nella sua tournée fra la Germania e l’Olanda: si gioca oggi pomeriggio, sabato 11 agosto alle ore 16.00 presso lo stadio Veltins-Arena di Gelsenkirchen, contro la squadra di casa dello Schalke 04. Appuntamento prestigioso per chiudere la serie delle partite che i viola hanno disputato in Nord Europa e che stanno caratterizzando l’estate della Fiorentina, che ha anche accarezzato l’idea di giocare in giro per il continente ma per i preliminari di Europa League, poi la decisione favorevole al Milan ha costretto la società gigliata a ripiegare su una serie di amichevoli per assaggiare comunque l’atmosfera internazionale e prepararsi nel migliore dei modi a una stagione in cui dare un nuovo assalto alla qualificazione in Europa League, sperando di avere stavolta una migliore fortuna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Fiorentina Schalke 04 non sarà trasmessa in diretta tv da canali televisivi e di conseguenza non sarà disponibile nemmeno una diretta streaming video per la partita amichevole in programma in Germania, di conseguenza punto di riferimento fondamentale per tutte le informazioni su questo incontro saranno naturalmente il sito Internet e i profili ufficiali sui social network della Fiorentina, a partire da it.violachannel.tv.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA SCHALKE 04

Come punto di riferimento per la formazione viola in vista dell’amichevole di oggi pomeriggio sul campo dei tedeschi dello Schalke 04, prendiamo indicativamente l’undici di partenza che l’allenatore Stefano Pioli ha schierato dal primo minuto nella precedente amichevole della Fiorentina, la sfida con l’Athletic Bilbao che apriva la Opel Cup, sempre in Germania. In quella circostanza avevano giocato Dragowski, Diks, Milenkovic, Vitor Hugo, Hancko, Benassi, Norgaard, Gerson, Graiciar, Sottil ed Eysseric. Naturalmente però questa è solo una pura indicazione di massima, certamente Pioli vorrà sfruttare nel migliore dei modi l’ultima amichevole, ad appena una settimana dall’inizio del campionato di Serie A.

