GIANMARCO TAMBERI/ Oggi, finale salto in alto streaming video e diretta tv, orario (Europei Berlino 2018)

Gianmarco Tamberi, oggi in finale nel salto in alto. Agli Europei di Berlino l'atleta azzurro, dopo le delusioni degli ultimi due anni, cerca l'acuto continentale

11 agosto 2018 Fabio Belli

Gianmarco Tamberi (foto LaPresse)

Gianmarco Tamberi affronterà oggi la finalissima agli Europei d'atletica leggera a Berlino nella sua specialità, il salto in alto. Sono stati due anni travagliati per Tamberi, che era una delle grandi speranze di medaglia dell'Italia alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Appena prima dell'appuntamento olimpico, è arrivata però la rottura del tendine d'Achille, che non gli ha permesso di dare la caccia al suo sogno. Ai Mondiali di Londra, l'anno successivo, è arrivata l'ennesima delusione, solo un tredicesimo posto con l'infortunio ormai alle spalle, ma la forma migliore che non era stata ancora ritrovata, con Tamberi ancora lontano dal suo personale, una misura da medaglia nelle grandi competizioni.

MONTECARLO NEL DESTINO

Prima di affrontare le Olimpiadi a Rio de Janeiro, infatti, Tamberi aveva fatto registrare un 2,39 a Montecarlo che l'aveva reso uno dei favoriti assoluti della competizione olimpica. Poi l'incidente che ha fatto svanire le speranze, e ai Mondiali non era andato oltre il 2,29 che non l'ha fatto entrare neppure tra i primi dieci. In questi europei tedeschi, Tamberi è riuscito a saltare 2,25, misura che gli è valsa la finale. Prima di arrivare all'appuntamento europeo, Tamberi ha saltato 2,27 a Montecarlo, uno stadio che è evidentemente nel suo destino, e può provare a tornare i livelli che avevano fatto pensare potesse diventare un saltatore top a livello mondiale. A 26 anni, è questo Europeo l'occasione per lasciare il segno.

© Riproduzione Riservata.