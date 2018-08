Genoa Lecce/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Genoa Lecce: info streaming video e tv della partita, attesa oggi sabato 11 agosto al Marassi e valida per il terzo turno della Coppa Italia 2019.

11 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Genoa Lecce (LaPresse)

Genoa-Lecce, diretta dall'arbitro La Penna, sabato 11 agosto 2018 alle ore 21.15, sarà l'anticipo serale del programma del terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Riparte ufficialmente la stagione del Genoa che l'anno scorso ha vissuto una seconda parte di campionato sprint sotto la guida di Ballardini, che ha tirato fuori dalla lotta per non retrocedere la squadra guadagnandosi di conseguenza la conferma. Il Lecce, tornato in Serie B dopo ben 6 anni di purgatorio in terza serie, ha già esordito nel secondo turno di Coppa Italia faticando più del previsto, ma piegando ai supplementari la Feralpisalò grazie ad un acuto dell'ex Lazio Simone Palombi.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La partita sarà trasmessa in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti sul canale numero 58, Rai Sport HD, e in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito raisport.rai.it oppure su dispositivi mobili utilizzando l'App Rai Play.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI GENOA LECCE (da raisport)

PROBABILI FORMAZIONI GENOA LECCE

Le probabili formazioni che si sfideranno presso lo stadio Ferraris di Genova. I padroni di casa rossoblu schiereranno Marchetti tra i pali, il tedesco Gunter, l'argentino Spolli e il bosniaco Zukanovic come titolari nella difesa a tre, mentre il serbo Lazovic sarà l'esterno laterale di destra, lo svedese Hiljemark, l'altro argentino Rolon e il brasiliano Bessa saranno impiegati come centrali di centrocampo e Criscito sarà invece l'esterno laterale di sinistra. Il polacco Piatek farà coppia con Lapadula sul fronte offensivo. Risponderà il Lecce con Vigorito estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Lepore, Cosenza, Marino e Calderoni. L'olandese Haye sarà affiancato nel terzetto titolare di centrocampo da Arrigoni e Mancosu, mentre Falco avrà compiti da trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Pettinari e Palombi.

RISULTATI E CONTESTO

Il Genoa ha vissuto stagioni molto simili l'una rispetto all'altra nelle ultime stagioni: gironi d'andata complicati, con i Grifoni pienamente invischiati nella lotta per non retrocedere, quindi grandi riprese e rimonte in classifica che hanno allontanato i rossoblu dal terzultimo posto con grande anticipo rispetto alla fine del campionato. Era accaduto due anni fa nell'ultima stagione di Gasperini a Marassi, è accaduto l'anno scorso con l'arrivo di Ballardini al posto di Juric. Il Lecce invece riparte in Serie B con grandi ambizioni: dopo anni di tentativi falliti è arrivato il primo posto in Serie C nella passata stagione, i salentini mancano dalla massima serie nel 2011 e sognano un torneo cadetto importante nell'annata che si appresta ad iniziare, per un doppio salto riuscito a diverse squadre negli ultimi anni.

QUOTE E PRONOSTICO

Consueti moduli tattici di riferimento per i due allenatore, 3-5-3 per il Genoa di Davide Ballardini, 4-3-1-2 per il Lecce guidato in panchina da Fabio Liverani. Per quanto riguarda le quote sulle scommesse sulla partita, rossoblu padroni di casa favoriti in maniera quasi schiacciante per la vittoria ed il passaggio del turno, con vittoria interna quotata 1.35 da Snai. Eurobet offre a 4.50 la quota relativa al pareggio (che porterebbe le due squadre a giocarsi la qualificazione ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore), mentre Bwin propone a 8.50 la quota per la vittoria esterna dei salentini. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono Sisal Matchpoint proporre a 1.72 l'over 2.5 e Betclic offrire al raddoppio l'under 2.5.

