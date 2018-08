Inter Atletico Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (ICC 2018)

Diretta Inter Atletico Madrid info streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell’amichevole (oggi sabato 11 agosto) per la ICC 2018

11 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Inter Atletico Madrid (LaPresse, repertorio)

Inter Atletico Madrid è l’amichevole che questa sera la squadra nerazzurra allenata da mister Luciano Spalletti ha in programma contro gli spagnoli nell’ambito della International Champions Cup: si gioca dunque oggi, sabato 11 agosto alle ore 21.05 presso lo stadio Wanda Metropolitano di Madrid, dunque l’Atletico giocherà in casa la partita che chiuderà la International Champions Cup, competizione ormai classica per l’estate dei grandi club del calcio europeo, che ci fa venire in mente in genere l’America oppure la Cina, ma quest’anno tante partite si disputano anche in Europa e l’Inter e l’Atletico Madrid sono due delle squadre che hanno deciso di rimanere nel Vecchio Continente, per avere meno problemi in fase di preparazione. Contro l’Atletico Madrid del grande ex Diego Simeone sarà naturalmente un test importante ad appena una settimana dall’inizio del campionato di Serie A per i nerazzurri, che sono anche attesi dal ritorno in Champions League, dove i Colchoneros negli ultimi anni hanno fatto sempre bene.

INTER ATLETICO MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Inter Atletico Madrid, come tutte le partite della International Champions Cup, sarà visibile sulla televisione satellitare. In particolare, per tutti gli abbonati l’appuntamento sarà in diretta tv sui canali Sky Sport Football (numero 202) e Sky Sport International Champions Cup, come in questo periodo è stato ribattezzato il numero 208 della piattaforma, oppure in alternativa in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATLETICO MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter Atletico Madrid, Luciano Spalletti non dovrebbe discostarsi troppo dall’undici titolare che abbiamo visto nelle ultime uscire dei nerazzurri, anche perché alcuni giocatori non sono al top, in particolare ad esempio Nainggolan, per il quale a questo punto sarà usata cautela anche nelle prime uscite ufficiali, in campionato. Possiamo dunque assumere come punto di riferimento il modulo 4-2-3-1 che Spalletti ha utilizzato esattamente una settimana fa a Lecce, nella precedente sfida della International Champions Cup che l’Inter ha disputato contro i francesi del Lione. Dunque Handanovic in porta; davanti a lui la difesa a quattro con D'Ambrosio a destra, De Vrij e Skriniar centrali, Dalbert a sinistra; in mediana la coppia composta da Gagliardini e Asamoah, poi sulla trequarti da destra a sinistra Politano, Lautaro Martinez e Karamoh in appoggio al centravanti, che naturalmente è il capitano Icardi.

