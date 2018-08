Juventus Tv, Cristiano Ronaldo protagonista / CR7: "Sono sempre più felice"

Juventus Tv è la nuova piattaforma ideata per i tifosi bianconeri. Cristiano Ronaldo uomo immagine apre con un'intervista: "Sognavo questa maglia".

Cristiano Ronaldo (lapresse)

La Juventus sposa la tv on demand e lo streaming. Quindi lancia la nuova JTV, il canale tematico per i tifosi bianconeri, che abbandona Sky e si ripropone con un'offerta molto più ampia e approfondita. Su Juventus Tv saranno visibili le partite della Serie A, della Champions League e della Coppa Italia. Inoltre a disposizione degli utenti le sintesi delle partite, le interviste, gli allenamenti, le interviste dei giocatori e le conferenze stampe. Per il debutto della propria tv, la Juventus si è affidata alla sua stella, Cristiano Ronaldo, che ha concesso le sue sensazioni al canale bianconero: “Capisco già tutto, l’ambientamento va alla grande. Ogni giorno che passa sono felice di essere qui. La Juventus è un grandissimo club, conoscevo questa squadra da quando ero bambino. Speravo di farne parte e sapevo che anche io un giorno avrei potuto giocarci. Non c'è un momento preciso in cui ho deciso che avrei firmato per loro, anche se per me è stata una scelta facile. La Juve è il club più importante d'Italia e uno dei migliori al mondo, per cui…”.

Juventus TV, CR7 ricorda la standing ovation dello Stadium

L'intervista di Cristiano Ronaldo a Juventus Tv torna su quell'incredibile rovesciata in Champions League rifilata a Buffon, con lo sportivissimo applauso di tutto lo Stadium: “Sarebbe eccessivo dire che sono venuto alla Juve per questo motivo, anche se è stato un momento che non scorderò mai e ringrazio di cuore chi ma applaudito da avversario quella sera. All'inizio sono rimasto sorpreso da tanto affetto, non mi era mai accaduto nulla del genere". Cristiano Ronaldo è convinto che il club bianconero fosse nel suo destino e a Juventus Tv ribadisce quanto già detto nella conferenza stampa di presentazione: "Negli ultimi anni abbiamo incontrato la Juve in un paio di occasioni, e ho sempre avuto la sensazione che ai tifosi italiani piacesse Cristiano Ronaldo. La decisione non è stata difficile, perchè la Juve è una società incredibile, anche se per molti aspetti ricorda una grande famiglia".

