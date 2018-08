Kalinic fa infuriare i tifosi del Milan “Grande Bonucci”/ Presentazione all’Atletico “Ora in un grande club"

Kalinic fa infuriare i tifosi del Milan “Grande Bonucci”. Presentazione all’Atletico Madrid: “Ora in un grande club". L'attaccante si toglie qualche sassolino dalle scarpe

Kalinic ufficializzato dall'Atletico Madrid - Twitter

Dopo Leonardo Bonucci il Milan ha ufficializzato una nuova cessione in questi ultimi giorni del calciomercato estivo 2018. Si tratta di Nikola Kalinic, che da qualche ora a questa parte è divenuto un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid. Appena indossato la casacca dei Colchoners, il centravanti nel giro della nazionale croata non si è risparmiato nei confronti della sua ormai ex squadra e dei suoi vecchi tifosi, che a dire il vero non l’hanno mai amato. «Sono contento per essere arrivato in un grande club che gioca sempre la Champions – dice il calciatore dell’est Europa - e lotta per le posizioni di vertice».

“GRANDE BONUCCI”

Quindi il nuovo smacco nei confronti dei tifosi meneghini con il like e il commento a Leonardo Bonucci: ieri il difensore centrale della nazionale italiana è stato presentato dalla Juventus, e nell’occasione non ha risparmiato critiche al Milan. Parole che evidentemente sono piaciute a Kalinic che ha commentato il tutto con un “Grande”. La cosa certa è che via Aldo Rossi sta di fatto facendo piazza pulita rispetto a quanto fatto la scorsa estate dalla precedente dirigenza. Dopo Bonucci e Kalinic a breve dovrebbe essere il turno di André Silva, altro flop della passata stagione del Milan.

