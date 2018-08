Keita all'Inter: accordo col Monaco/ Ultime notizie e cifre: la foto con l'agente Calenda fa sognare i tifosi

Keita all'Inter, accordo col Monaco: ultime notizie, nerazzurri ad un passo dall'attaccante senegalese, ecco le cifre dell'operazione. La foto con l'agente Calenda fa sognare i tifosi

Keita Baldè (La Presse)

Keita all'Inter: accordo col Monaco, l’attaccante senegalese è sempre più vicino a vestire i colori nerazzurri. La trattativa nata pochi giorni fa è ad un passo dalla fumata bianca e le conferme giungono da più fonti: secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport, l’ex Lazio è virtualmente un nuovo calciatore del Biscione. Servirà ancora qualche giorno per ufficializzare l’operazione, ma è tutto pronto: contratto quadriennale per il senegalese con opzione per il quinto anno, mentre con il Monaco è stata raggiunta l’intesa sulla base di un prestito oneroso (5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Un ulteriore segnale è giunto dalla lista dei convocati del tecnico dei monegaschi Leo Jardim per la sfida contro il Nantes, prima giornata di Ligue 1: Keita non rientra nell’elenco, anche per evitare il rischio infortuni.

LA FOTO CON L'AGENTE CALENDA FA SOGNARE I TIFOSI

Non è ancora chiaro se all’interno dell’operazione Keita rientrerà anche Antonio Candreva, con il numero 87 nerazzurro che è un obiettivo di mercato del Monaco. L’esterno offensivo ha recentemente rinnovato il suo contratto con l’Inter e non ha ancora deciso se restare alla corte di Luciano Spalletti o tentare una nuova avventura. Il dilemma dell’ex Lazio è legato anche dalle opportunità: dopo due anni di ‘magra’, il club meneghino è tornato in Champions League e la campagna acquisti orchestrata dal direttore sportivo Piero Ausilio ha fatto fare il salto di qualità. L’operazione, ricordiamo, potrebbe essere slegata da quella di Keita. Infine, segnaliamo un dettaglio social: l’agente Carlo Calenda ha pubblicato su Twitter una foto con un sorridente Keita, un segnale del possibile approdo imminente a Milano per vestire i colori nerazzurri. E i tifosi sognano, con il senegalese pronto ad infiammare il Meazza con le sue sgroppate…

© Riproduzione Riservata.