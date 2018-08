MODRIC ALL'INTER? DALLA SPAGNA: "RESTA AL REAL MADRID"/ Ultime notizie: c'è una porta aperta per i nerazzurri

Modric all'Inter? Ultime notizie: in Spagna sono sicuri che il centrocampista croato resterà al Real Madrid, ma l'entourage del giocatore lascia una porta aperta ai nerazzurri.

11 agosto 2018 Stella Dibenedetto

Luka Modric - LaPress

Luka Modric diventerà un calciatore dell’Inter o resterà al Real Madrid? Gli ultimi giorni di mercato saranno caldissimi per il futuro del centrocampista croato che continua ad essere il sogno dei tifosi nerazzurri. Ad oggi, però, il passaggio di Modric all’Inter è sempre più lontano, ma non sfumato. Nelle scorse ore, Florentino Perez ha ribadito l’incedibilità del giocatore. Come sottolinea il Corriere dello Sport, però, Modric, dall’incontro, si aspettava un trattamento diverso. Il numero uno del club spagnolo, al summit con il calciatore e il suo entourage ha mandato il suo braccio destro José Angel Sanchez, il dg delle merengues, che ha ribadito la voglia del club di trattenerlo annunciando l’apertura di una trattativa per il rinnovo del contratto con relativo adeguamento dello stipendio come riconoscimento del rendimento dello scorso anno. Tutto, però, dipenderà da come deciderà di comportarsi Modric. Il calciatore potrebbe accettare la scelta del Real e rassegnarsi all’idea di chiudere la propria carriera in Spagna o potrebbe alzare un muro non presentandosi oggi a Valdebebas o chiedendo di non essere convocato per la Supercoppa creando così uno strappo con il Real difficile da ricucire. Florentino Perez, però, continua a non arretrare di un centimetro dalla propria posizione anche se, a quanto a pre, ci sarebbe ancora una porta aperta per l’Inter.

LUKA MODRIC ALL’INTER: C’E’ ANCORA UNA POSSIBILITA’

Luka Modric, nonostante i prossimi 33 anni, rappresenta uno dei migliori calciatori del suo ruolo, capace come pochi di dettare il ritmo del gioco mettendo in difficoltà gli avversari con la sua fantasia e la sua velocità. Le sue caratteristiche sono difficile da trovare in altri nomi ed è il motivo per il quale il Real Madrid, da una parte, non vuole perderlo e l’Inter, dall’altra, sta cercando di regalarlo a Spalletti. Le ultime notizie che arrivano dalla Spagna non sono affatto incoraggianti per la società nerazzurra per la quale, però, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe ancora una porta aperta. L’entourage di Modric non ha ancora chiuso definitivamente le porte all’Inter e aspetta di capire cosa deciderà di fare il croato. Nelle scorse settimane, Modric aveva espresso la voglia di cambiare aria e lasciare il Real. Un desiderio che si sta rivelando difficile da esaudire. Se, però, Modric dovesse forzare la mano, Perez per evitare tensioni inutili in squadra potrebbe decidere di accontentarlo arretrando dalla sua posizione. Ad illudere ancora i tifosi nerazzurri è Perisic che, sui social, ha pubblicato una foto in cui è in compagnia degli altri croati dell’Inter e chiedendo: “chi manca?”. I tifosi hanno pensato subito a Modric illudendosi ancora di fronte al like del centrocampista che, però, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe un modo per congedarsi.

© Riproduzione Riservata.