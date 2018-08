Martial al Milan?/ Ultime notizie, occhi sull'attaccante del Manchester United: Leonardo prepara l'offerta

Martial al Milan, le ultime notizie: rossoneri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United, il direttore tecnico Leonardo prepara l'offerta per il francese

Anthony Martial (La Presse)

Anthony Martial al Milan? Nuovi aggiornamenti sulla pista di mercato francese per l’attacco rossonero. Il futuro di Suso è tutto da scrivere, con la Roma al lavoro per regalare lo spagnolo a mister Eusebio Di Francesco, e la dirigenza meneghina non vuole farsi cogliere impreparata. Il direttore tecnico Leonardo sta monitorando diversi profili per il reparto avanzato e, oltre Samu Castillejo del Villarreal e Quincy Promes dello Spartak Mosca, non perde di vista il talentino di proprietà del Manchester United. Secondo quanto sottolineato dai colleghi de Il Giornale, il Milan è alla ricerca di un grande attaccante esterno per far fare il salto di qualità alla rosa di Gennaro Gattuso: fari puntati su Martial, ai ferri corti con Josè Mourinho al Manchester United. E giungono conferme su più fronti sull’interesse per il gioiello ex Monaco…

MARTIAL AL MILAN, LE ULTIME

Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di Sportitalia, ha sottolineato sulla pista Anthony Martial: "Se la situazione cambiasse, il Milan dovrebbe avere un sostituto all’altezza e il nome che piace di più – almeno oggi – è quello di Martial. Malgrado la conclusione del mercato inglese possono esserci ancora spiragli, lo diciamo con molta prudenza, ma tenendo conto di un particolare: il rapporto tra l’attaccante e il club è ai minimi storici. E comunque Martial resterebbe un nome per il futuro, soprattutto se il rapporto con lo United non migliorasse". Arrivato all'Old Trafford nell'estate del 2015 dal Monaco per 50 milioni più 30 milioni di euro più bonus, il classe 1995 di Lione non ha trovato molto spazio alla corte dello Special One nel corso della prossima stagione e la situazione non sembra cambiata in queste prime settimane: non è da escludere il colpo, dunque, con il dt Leonardo pronto a piazzare il blitz...

