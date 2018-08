Milan Real Madrid/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Milan Real Madrid streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca oggi al Bernabeu (11 agosto)

11 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Milan Real Madrid (LaPresse)

Milan Real Madrid è l’amichevole di lusso che ci attenderà questa sera, sabato 11 agosto, a partire dalle ore 21.00 dallo stadio Santiago Bernabeu della città spagnola, palcoscenico di lusso per una sfida d’altronde dal fascino enorme, fra le due squadre che hanno più Coppe dei Campioni/Champions League in bacheca. Negli ultimi anni però le sorti di Milan e Real Madrid sono state completamente diverse e, mentre gli spagnoli sono stabilmente ai vertici del calcio spagnolo, europeo e mondiale, i rossoneri hanno dovuto affrontare stagioni difficili sia in campo sia fuori. L’auspicio è che la svolta societaria di questa estate possa portare in breve tempo benefici effetti anche in campo, anche se il cammino potrebbe essere complicato. Intanto si torna a respirare l’aria di uno stadio mitico come il Bernabeu e questo non può che fare bene alla crescita dal punto di vista della personalità del gruppo di Gennaro Gattuso.

MILAN REAL MADRID, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ottime notizie per i tifosi rossoneri, ma più in generale per tutti gli appassionati di calcio: l’amichevole Milan Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Canale 5, naturalmente numero 5 del telecomando, e di conseguenza per tutti gli appassionati sarà possibile anche assistere a questa partita in diretta streaming video all’indirizzo http://www.mediaset.it/live-streaming/, naturalmente usufruendo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN REAL MADRID

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Milan Real Madrid, assumiamo indicativamente come basi di partenza le formazioni titolari dei rossoneri e degli spagnoli negli ultimi impegni di lusso che hanno affrontato nella International Champions Cup. Il Milan settimana scorsa se l’era vista con l’altra grande di Spagna e contro il Barcellona era sceso in campo con G. Donnarumma tra i pali; Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez nella difesa a quattro; a centrocampo Kessie, Locatelli e Calhanoglu, infine il tridente offensivo composto da Suso, Cutrone e Borini. Doppio incrocio italiano invece per il Real Madrid, che contro la Roma pochi giorni fa era sceso in campo con Navas in porta; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos e Reguilon a comporre la retroguardia; Kroos, Ceballos e Isco a centrocampo; infine il tridente d’attacco con Bale, Benzema e Asensio.

© Riproduzione Riservata.