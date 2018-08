N'Zonzi alla Roma/ Ultime notizie, ds Siviglia conferma: "Ha chiesto la cessione", Monchi prepara il blitz

Steven N'Zonzi alla Roma, le ultime notizie sulla pista di mercato giallorossa: il ds del Siviglia conferma, "il calciatore ci ha chiesto la cessione"

Steven N'Zonzi (La Presse)

Steven N’Zonzi alla Roma, importanti aggiornamenti sulla trattativa imbastita dal direttore sportivo Monchi per il centrocampista del Siviglia. Protagonista di un restyling estivo degno di nota, la società giallorossa è al lavoro per piazzare l’ultimo colpo per la mediana: parliamo dell’esperto metodista, reduce dal trionfo al Mondiale 2018 con la Francia di Didier Deschamps. Le ultime notizie fanno aumentare l’ottimismo circa la buona realizzazione della trattativa, con il direttore sportivo dei Nervionenses Joaquin Caparros che ha rivelato ai microfoni della trasmissione radiofonica El Laguner: “N’Zonzi ci ha comunicato che vuole andarsene, ma ha ancora due anni di contratto con il Siviglia: è sul mercato e noi intendiamo monetizzare la sua cessione”. Il diesse del club di Liga ha poi aggiunto: “Se Steven vuole andare via, deve portarci un’offerta importante: in caso contrario resterà qui per altri due anni e rispetterà il contratto vigente”.

N'ZONZI ALLA ROMA: LE ULTIME

Classe 1988, Steven N’Zonzi è il faro del centrocampo del Siviglia ma ha espresso la volontà di cambiare aria dopo tre stagioni. Arrivano nel 2015 dallo Stoke City, il francese è stato accostato nelle ultime sessioni di mercato a Inter e Juventus, che però non sono riuscite a raggiungere l’accordo economico con i Nervionenses. Ora la Roma fa sul serio e Monchi è pronto a piazzare il blitz, soprattutto dopo la chiusura del mercato per i club di Premier League: diverse squadre inglesi erano sulle sue tracce, un pericolo in meno per i giallorossi. Eusebio Di Francesco attende fiducioso la chiusura della trattativa tra i due club, il tecnico ha chiesto un’alternativa di valore per la mediana: già raggiunto l’accordo economico con l’entourage del calciatore, resta da trovare l’intesa con i biancorossi, fermi alla richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino.

