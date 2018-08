Napoli Wolfsburg/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Napoli Wolfsburg streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca in casa dei tedeschi

11 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Napoli Wolfsburg (LaPresse)

Napoli Wolfsburg è l’amichevole che ci attenderà questa sera, sabato 11 agosto, a partire dalle ore 19.30 daWolfsburg, città della Germania dove i padroni di casa oggi ospiteranno i partenopei per una partita che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio, un test di alto livello per il Napoli di Carlo Ancelotti, che fino a questo momento ha vissuto un’estate piuttosto contraddittoria. Alti e bassi che ci stanno per un Napoli che è passato dalla guida di Maurizio Sarri a quella del tecnico emiliano, ma adesso l’inizio del campionato è davvero vicino e sarebbe importante riuscire a trovare la continuità. Di certo la vittoria ottenuta martedì sul Borussia Dortmund a San Gallo ha riportato il sereno dopo la batosta subita sabato scorso a Dublino contro il Liverpool, adesso dunque sarebbe importante avere una conferma per avvicinarsi alla Serie A con una chiara convinzione nei propri mezzi.

NAPOLI WOLFSBURG, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

L’amichevole Napoli Wolfsburg sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium Sport 2 oggi alle ore 19.30, naturalmente per gli abbonati alla piattaforma a pagamento sul digitale terrestre. Di conseguenza, la diretta streaming video sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Premium Play. La sfida in Germania però sarà disponibile in pay-per-view anche per gli abbonati Sky sul canale numero 251 del satellite.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI WOLFSBURG

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Napoli Wolfsburg, va tenuto innanzitutto presente che per Carlo Ancelotti si tratta di fatto dell’ultima occasione per fare esperimenti prima che abbia inizio il campionato. Possibili dunque alcune novità rispetto alla precedente uscita di martedì sera in Svizzera contro il Borussia Dortmund, ma come idea diamo la formazione iniziale proprio della partita di San Gallo. Quattro giorni fa avevamo dunque avuto per il Napoli in porta Karnezis; retroguardia a quattro con Hysaj a destra, Maksimovic e Chiriches centrali, Mario Rui terzino sinistro; nel terzetto di centrocampo erano stati titolari Allan, Diawara e Rog, mentre il tridente aveva visto dal primo minuto Ounas, Milik, Verdi. Sicuramente fra la mediana e l’attacco oggi rivedremo qualche titolare in più.

