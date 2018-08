Paolo Maldini / Ac Milan, ultime notizie: "migliorare il sesto posto della scorsa stagione"

Il Milan riparte da Paolo Maldini, che alza l'asticella delle ambizioni: "Dobbiamo migliorare la posizione in classifica dell'anno scorso. Bonucci? Non commento".

Paolo Maldini (lapresse)

Alzare l'asticella delle ambizioni. E' questo il diktat dell'ex capitano del Milan, Paolo Maldini, che in una intervista riportata da Rai Sport, ha espresso le sue sensazioni in vista della nuova stagione, delineando programmi e obiettivi: ''Abbiamo - riconosce il dirigente rossonero durante la conferenza di presentazione di Pepe Reina e di Ivan Strinic - una squadra competitiva. Migliorare di un posto sarebbe bello, di due sarebbe bellissimo. È inutile spiegare ai ragazzi la differenza tra arrivare in Champions o meno''. Paolo Maldini ha parlato di grandi emozini nell'essere tornato in quella che considera a tutti gli effetti la sua casa: "La magia di questo posto rimarrà sempre, verrò qui abbastanza spesso". Il dirigente milanista, inoltre, ha ammesso di aver notato "grande rispetto" da parte di certi giocatori che evidentemente hanno a cuore la storia ed il passato del Milan.

Paolo Maldini, la linea verde e il futuro del Milan

Il futuro del Milan, quindi, passa da giovani importanti, da quei prospetti su cui la società vuole fortemente puntare: “Calabria, Locatelli e Gigio sono stati compagni dei miei figli: vedo che in loro, come negli altri, c’è grande rispetto nei confronti miei e di Leo. Mi sembra una storia lontana, la mia, ma per chi ha seguito il calcio rimane per sempre e spero abbia un significato anche per i giocatori di oggi, perché sia di esempio per provare a ripetere un percorso come il mio”. Su Bonucci nessun commento, Maldini non si esprime sul suo ritorno alla Juventus: ''Non ero qua presente nel suo anno al Milan. So che ha incontrato qualche difficoltà, ma poi si è inserito molto bene. Per me è difficile commentare queste dichiarazioni''.

