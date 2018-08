Pogba, rigore alla Zaza / Video, la rincorsa su penalty contro il Leicester scatena il web

Il Manchester United batte il Leicester all'Old Trafford, il centrocampista francese apre le danze con un calcio di rigore alla Zaza: ecco il video.

Paul Pogba (lapresse)

Paul Pogba protagonista in Manchester United Leicester grazie al rigore messo a segno dopo pochi minuti, con una rincorsa che ha ricordato quella di Zaza all'ultimo Europeo a cui l'Italia ha preso parte. Una prestazione quella di Paul Pogba che ha impressionato mister Mourinho, che lo ha applaudito dopo il rigore perfetto contro il Leicester ed elogiato al termine di una prestazione maiuscola. "Ha dato un contributo straordinario - ha commentato il portoghese al termine della partita -. Avevamo ipotizzato 60 minuti in campo per lui, è riuscito addirittura ad arrivare a 80". L'ex Juventus è diventato protagonista sul web dopo il rigore trasformato contro il Leicester. Solo la rincorsa ha ricordato il tentativo di Zaza, l'esecuzione invece è stata unica nel suo genere. Estro, tecnica e fantasia: tutto questo è Paul Pogba.

CLICCA QUI PER RIVEDERE LA PRODEZZA DI POGBA

Pogba, gol su rigore al Leicester: "Darò sempre il massimo"

Dopo il gol messo a segno da Paul Pogba nella prima di Premier League contro il Leicester, il centrocampista è stato incoronato da Josè Mourinho, che ha speso parole di elogio in conferenza stampa per il francese. Sull'ex Juventus, però, resta l'ombra del Barcellona, con un possibile addio che fa tremare i tifosi dello United. Lui dal canto suo si gode il successo contro il Leicester, decretato anche grazie alla sua splendida esecuzione dal dischetto: "Darò sempre il massimo per i miei tifosi e per i miei compagni di squadra, non importa quello che sta succedendo" ha scritto sul proprio profilo Instagram. "Dovevamo iniziare la Premier League vincendo e lo abbiamo fatto - ha aggiunto -. Per me è stato un po' difficile, non avevo nessuna partita di precampionato sulle gambe. Sono tornato lunedì ed è stato molto complicato a livello fisico. Abbiamo giocato molto bene, la prova della squadra è stata buona, abbiamo vinto e dobbiamo puntare a migliorarci".

© Riproduzione Riservata.