PREMIER LEAGUE, CHELSEA: VITTORIA NETTA PER SARRI/ Foto, Jorginho: "Felice per il gol, ma soprattutto..."

Premier League, il Chelsea di Sarri non stecca e vince per 3-0 in casa dell'Huddersfield: una vittoria netta nel segno di Jorginho, già leader del centrocampo.

11 agosto 2018 - agg. 11 agosto 2018, 20.27 Stella Dibenedetto

Jorginho, Chelsea - Foto Instagram

Jorginho ha già preso in mano le redini del centrocampo del Chelsea strappando alla prima giornata della Premier League gli appalusi dei suoi tifosi. Una prestazione che è stata promossa dai media inglesi e che è stata suggellata anche dal primo gol ufficiale del centrocampista in campionato. Al termine della partita, Jorginho ha espresso la propria gioia per il debutto sui social. Sotto le foto della partita, l’ex Napoli ha scritto: “molto felice per il debutto in Premier League, per il gol e ancora più contento per i 3 punti che era la cosa più importante”. L’avventura di Jorginho con la maglia del Chelsea, dunque, è iniziata nel migliore dei modi. Il prossimo match contro l’Arsenal sarà la prima prova importante per il centrocampista che, agli ordini di Sarri, è pronto a dimostrare tutto il suo valore in Premier League. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

PRIMA VITTORIA IN PREMIER LEAGUE PER IL CHELSEA DI SARRI

Il Chelsea di Maurizio Sarri non sbaglia la prima in Premier League vincendo in casa dell'Huddersfield per 3-0. Una vittoria importante per i Blues che riscattano la sconfitta contro il Manchester City nel Community Shield. Il successo di Sarri nella prima giornata di Premier League porta la firma di Jorginho, autore non solo di un gol, ma di una prestazione imponente. L’ex calciatore del Napoli, infatti, ha già preso in mano le redini del centrocampo dettando i tempi di gioco e diventando subito un leader in campo. Un ruolo che Maurizio Sarri gli affidato dal primo minuto e che Jorginho ha preso sulle proprie spalle con grande responsabilità. Nonostante il 3-0 finale, per il Chelsea non è stato facile vincere contro gli avversari che hanno impostato un gioco prettamente difensivo. A segnare le reti, oltre a Jorginho, sono stati Kantè e Pedro. Sabato prossimo si comincerà a fare sul serio con il derby contro l’Arsenal.

MAURIZIO SARRI, LA FRECCIATINA AD AURELIO DE LAURENTIIS

Soddisfazione da parte di Maurizio Sarri che, al termine del match, oltre a godersi la vittoria convincente del suo Chelsea, ha lanciato anche qualche frecciatina al suo ex presidente. “De Laurentiis mi nomina spesso? Vuol dire che gli manco” – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Sarri che ha poi svelato di avere come unico rimpianto sul mercato il mancato arrivo di Higuain. Il tecnico, poi, parlando del suo Chelsea, ha spiegato: “Quando si vedrà la mia vera squadra? Il percorso, rispetto a Napoli, qui ù un po' più lungo. Quello vero è cominciato in questo momento ma non dobbiamo lamentarci, anzi dobbiamo farci bastare il tempo a nostra disposizione. Il mercato? La società è stata molto disponibile. Abbiamo perso un grande portiere, per sua volontà, e ne abbiamo preso subito uno giovane molto forte e ambizioso. Poi abbiamo preso un giocatore che può esplodere, ovvero Kovacic, e Jorginho. In più l'ossatura del team era e resta buona”. Nessuna fretta, dunque. Il Chelsea di Sarri è in continua crescita. I presupposti, però, sono sicuramente buoni.

