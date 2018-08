Probabili formazioni/ Inter Atletico Madrid: quote e le ultime novità live (ICC 2108)

Probabili formazioni Atletico Madrid Inter: quote e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo al Wanda per l'amichevole della International Champions cup.

11 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Atletico Madrid Inter (LaPresse)

Atletico Madrid-Inter sarà l’ultimo appuntamento per la International Champions cup 2018: la sfida è in programma oggi sabato 11 agosto al Wanda Metropolitano e il fischio d’inizio è stato fissato per le ore 21.00. L’attesa è tanta e non solo per il valore dei protagonisti chiamati oggi in campo: per entrambe le formazioni questa sarà l’ultima amichevole estiva prima dell’inizio del proprio campionato e banco di prova quindi di gran lusso. Per la compagine di Simeone poi questo sarà un test fondamentale: il prossimo 15 agosto infatti Colchoneros affronteranno il Real Madrid nella SuperCoppa Uefa e oggi il tecnico dovrà mettere a punto gli ultimi accorgimenti. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la sfida della International champions cup la snai ha assegnato ai colchoneros il favore dei suo pronostico iniziale. Ecco che nell’1x2 la vittoria dell’Atletico Madrid è stata quotata a 2.00, contro 3.50 assegnato invece al successo dell’Inter: il pareggio ha invece meritato la valutazione di 3.40.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATLETICO MADRID

LE MOSSE DI SIMEONE

In vista del match amichevole di questa sera contro l’Inter il ct dei Colchoneros Simeone potrebbe essere posto di fronte a un dubbio: rischiare i propri titolari anche quelli non ancora al top della condizione o agire copertamente e preservarli in vista della finale di Supercoppa?. Le ultime indicazioni utili gli arriveranno solo agli ultimi allenamenti: intanto il modulo di partenza dei Roijblancos oggi sarà ancora una volta il 4-4-2. In porta potremmo rivedere Adan, ma con Oblak pronto dalla panchina: in avanti spazio a Moya e Montero con Juanfran e Olabe sulle fasce esterne. Ballottaggi aperti in mediana: qui comunque dovremmo vedere titolari Mollejo e Munoz, con Gameiro e Koke di nuovo in campo. Dubbi anche in attacco: l’ipotesi primaria prevede Correa e Vietto ma dalla panchina scalpita Griezmann, appena tornato.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Minor problemi per disegnare le probabili formazioni dell’Inter di Spalletti, benchè il tecnico debba ancora fare i conti con alcuni giocatori non ancora al top della condizione come Nainggolan. In ogni caso per la formazione nerazzurra il modulo di riferimento sarà ancora il solito 4-2-3-1, che chiederà di sistemarsi in porta al numero 1 ufficiale Handanovic. Davanti ecco ancora la coppia centrale con Skriniar e De Vrij, mentre toccherà a D’Ambrosio e Dalbert coprire le fasce. Per la mediana le maglie titolari andare sulle spalle di Gagliardini e Asamoah, con Lautaro Martinez in posizione avanzata. Per l’attacco confermata la prima punta Icardi: ai lati dell’argentino ecco Politano e Karamoh, con Candreva uomo mercato lasciato in panchina.

IL TABELLINO

ATLETICO MADRID (4-4-2): Adnan; Juanfran, Moya, Montero, Olabe; Koke, Mollejo, Munoz, Gameiro; Vietto, Correa. All. Simeone

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Dalbert; Gagliardini, Asamoah; Politano, Lautaro, Karamoh; Icardi. All Spalletti

