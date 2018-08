Probabili formazioni/ Napoli Wolfsburg: orario e le ultime novità live (Amichevole)

Probabili formazioni Wolfsburg Napoli: info, orario e le ultime novità live sugli schieramenti attesi in campo in Germania per questa ultima partita amichevole estiva.

11 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Wolfsburg Napoli (LaPresse)

Ultimo banco di prova per gli azzurri: oggi sabato 11 agosto andrà in scena la partita amichevole tra Wolfsburg e Napoli, attesa proprio in casa dei lupi verdi in Germania. In vista dell’ormai prossimo campionato della Serie A, Ancelotti e i suoi hanno questo ultimo banco di prova per mettere a punto il Napoli che sarà nella stagione 2018-2019. Non sarà un appuntamento meno intenso per i tedeschi di Bruno Labbadia, che tra pochissimi giorni daranno il via al proprio campionato di Bundesliga: anche per il tecnico del Wolfsburg quindi questo test match sarà più che mai importante. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni dell’amichevole Wolfsburg-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI WOLFSBURG

LE MOSSE DI LABBADIA

In vista del test match con gli azzurri è assai probabile che Abbadia voglia confermare alcuni dei suoi titolari per verificare la tenuta dell’11 prima che inizi la Bundesliga. Sarà comunque il 4-3-3 il modulo di base della squadra tedesca, dove però i giocatori avranno libertà di spazio. In porta non mancherà Menzel, con davanti a sè un quartetto già collaudato che vede Knoche e Brooks al centro mentre saranno William e Gerhardt a coprire le fasce più esterne. Per la mediana pochi dubbi: Malli sarà di nuovo in cabina di regia affiancato da Camacho e Arnold. In attacco maglie confermate nonostante una certa ricchezza in panchina: Weghorts sarà prima punta con Mehmedi e Brekalo usati come esterni.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

Non ci attendiamo poi troppe novità neppure nella probabile formazione di Carlo Ancelotti, che comunque manterrà il noto 4-3-3 come modulo di partenza. Tra i pali scelta obbligata ci sarà Karnezis: di fronte ecco Albiol e Koulibaly usati al centro, mentre le corsie esterne della difesa verranno presidiate da Hysaj e Mario Rui. In mediana il punto di riferimento sarà sempre Marek Hamsik nel suo nuovo ruolo in cabina di regia: con il capitano ecco Allan e Fabian Ruiz, usati come mezzali dal primo minuto. Per l’attacco è assai probabile che vedremo di nuovo in campo Milik come prima punta: toccherà a Callejon e Insigne ad agire di supporto sull’esterno.

IL TABELLINO

WOLFSBURG (4-3-3): Menzel; William, Knoche, Brooks, Gerhardt; Camacho, Malli, Arnold; Mehmedi, Weghorst, Brekalo All. Labbadia

NAPOLI (4-3-2-1): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Callejon, Insigne; Milik. All. Carlo Ancelotti

