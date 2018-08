Probabili formazioni/ Real Madrid Milan: info e orario, le ulite novità live (amichevole)

Probabili formazioni Real Madrid Milan: info e orario, le ultime novità live sui giocatori in campo questa sera per il Trofeo Bernabeu, ultima amichevole estiva.

11 agosto 2018 Michela Colombo

Probabili formazioni Real Madrid Milan (Lapresse)

Ultimo banco di prova estivo: si giocherà oggi sabato 11 agosto la partita amichevole tra Real Madrid e Milan, match valido per il Torneo Santiago Bernabeu: fischio d’inizio atteso le ore 21.00, chiaramente nel stadio di casa dei Blancos. La prova è più che prestigiosa e non solo per la lunga storia che tale Coppa porta con sè o per il valore degli avversari: di fatto questo test match serale in Spagna sarà anche l’ultima occasione per Lopetegui come per Gattuso per mettere alla prova i propri giocatori prima degli impegni ufficiali. Se per i rossoneri tale impegno è l’inizio del campionato di Serie A, i Blancos saranno di fronte a qualcosa di più: tra meno di 4 giorni i Galacticos disputeranno la finale della Supercoppa Uefa contro l’Atletico Madrid. Andiamo quindi subito a vedere quali potrebbero essere le mosse dei due tecnici per le probabili formazioni di Real Madrid-Milan.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID MILAN

LE MOSSE DI LOPETEGUI

Per la probabile formazione dei blancos Lopetegui dovrà cercare di mettere in campo gli uomini più in forma a disposizione, facendo però i conti con alcuni mal di pancia in casa e un inevitabile turnover per preservare alcuni big per la Supercoppa Uefa. Intanto sarà comunque il 4-3-3 il modulo di partenza del Real Madrid che ancora una volta si affiderà a Navas tra i pali: in difesa ecco un solido reparto con Carvajal e Reguillon sull’esterno mentre al centro vedremo Nacho e Sergio Ramos. Per la mediana maglie confermate: vedremo Ceballos ancora in cabina di regia come già successo in alcune amichevoli estive, mentre Kroos e Isco agiranno come mezz'ali. Scelte obbligate in attacco, viste alcune defezioni di gran peso: i titolari saranno quindi Benzema prima punta, con Bale e Asensio ai lati.

LE SCELTE DI GATTUSO

Mosse non troppo sorprendenti nella probabile formazione del Milan di Gattuso: il tecnico però trova dopo la tourneè americana i volti del mercato Strinic, Caldara e Higuain e sarebbe un vero peccato non approfittarne, magari nella ripresa. In ogni caso il modulo di riferimento per il diavolo sarà sempre il 4-3-3 con Gigio Donnarumma che si metterà alla prova contro l’attacco del Real Madrid (in attesa di affrontare faccia a faccia Cr7). In difesa ecco che agiranno come centrali Romagnoli con la fascia da capitano e Musacchio. Toccherà invece a Ricardo Rodriguez e Calabria agire sulle fasce esterne. Pochi dubbi anche in mediana: vedremo ancora Locatelli in cabina di regia, con Kessie e Calahnoglu usati come mezzali. Per l’attacco in attesa dell’esordio di Higuain ecco Cutrone prima punta: con il giovane talento ci saranno come titolari anche Suso e Borini.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Reguillon; Kroos, Ceballos, Isco; Bale, Benzema, Asensio All. Lopetegui

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma, Rodriguez, Romagnoli, Musacchio, Calabria; Calhanoglu, Locatelli, Kessie; Borini, Cutrone, Suso. All. Gattuso

