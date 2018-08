Villar Perosa, Juventus A Juventus B / L'esordio di CR7: zona blindata e 5mila tifosi per la festa in famiglia

11 agosto 2018 Silvana Palazzo

Villar Perosa, debutta Cristiano Ronaldo (Foto: LaPresse)

Preparativi in corso a Villar Perosa per il tradizionale test in famiglia che apre la nuova stagione. L'appuntamento fisso per la Juventus è reso speciale dalla presenza di Cristiano Ronaldo, il “colpo del secolo” che ha infiammato il calciomercato estivo. E sarà dunque il fuoriclasse portoghese l'attrazione principale per i tifosi, pronti a invadere la cittadina piemontese per la festa che vivrà il suo culmine con l'amichevole tra la Juventus A e la Juventus B, in programma alle 17.30. Il bagno di folla verrà gestito dal Comune con un piano di sicurezza che prevede la delimitazione di alcune aree e l'adozione di alcune prescrizioni, ma non sarà facile evitare la solita invasione di campo e lo spogliarello dei campioni. Ci saranno comunque 600 uomini a vigilare al campo sportivo. Dopo i fatti di piazza San Carlo, la zona rossa sarà ancor più rossa. Previsto un vero e proprio bagno di folla per la sgambata a Villa Perosa che Sky trasmetterà in diretta esclusiva.

L'ESORDIO DI CR7 NELLA FESTA IN FAMIGLIA

Domani Massimiliano Allegri potrebbe iniziare a provare la coppia Cristiano Ronaldo-Paulo Dybala in attacco davanti al popolo adorante di Villar Perosa. Mehdi Benatia e Mattia De Sciglio, invece, non giocheranno a causa di un affaticamento muscolare, ma saranno regolarmente presenti all'evento. C'è grande curiosità per vedere in campo CR7, che ha iniziato a faticare sul campo con la maglia bianconera. Dal 30 luglio sta sgobbando con gli altri Nazionale che al Mondiale hanno superato la fase a gironi, poi nell'ultima settimana si è unito a lui anche il resto del gruppo tornato dalla tournée americana. Ormai da giorni l'allenatore della Juventus lo osserva da vicino. Oltre ad essersi presentato in forma smagliante, Cristiano Ronaldo si è messo a disposizione del tecnico e dei compagni per i quali sarà un leader tecnico ed emotivo. E sta crescendo tra l'altro il feeling con Dybala, con il quale potrebbe già partire in attacco domani.

LA DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Come seguire l'amichevole Juventus A Juventus B di Villar Perosa? La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A, canale 202 (e anche in pay per view su SkySport 251), con la telecronaca di Riccardo Trevisani e le interviste di Giovanni Guardalà da bordocampo. Il collegamento partirà alle ore 17. Chi dipone di SkyGo potrà usufruire della diretta streaming video grazie al servizio messo a disposizione dall'emittente satellitare per i propri abbonati.

