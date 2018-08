Arsenal Manchester City/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

12 agosto 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Arsenal Manchester City - LaPresse

Arsenal Manchester City si gioca questo pomeriggio domenica 12 agosto alle ore 17.00 italiane (le 16.00 locali) presso l’Emirates Stadium di Londra, naturalmente sede delle partite casalinghe dell’Arsenal che oggi nella prima giornata della Premier League inglese 2018-2019 ospita il Manchester City campione d’Inghilterra in carica in quella che senza dubbio sarà la sfida di maggiore prestigio in calendario in questa prima giornata che apre la nuova Premier League. Sarà anche la prima partita di campionato dopo 22 anni per l’Arsenal con un allenatore diverso da Arsene Wenger in panchina: comincia l’epoca di Unai Emery e comincia subito con il botto, cioè con il grande duello con il connazionale Pep Guardiola e il suo Manchester City, che intanto domenica scorsa ha già vinto il primo trofeo della stagione battendo 2-0 il Chelsea nel Community Shield e confermandosi squadra da battere in Inghilterra.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Arsenal Manchester City sarà visibile in diretta tv: la Premier League è una esclusiva della televisione satellitare e di conseguenza il big match della prima giornata del massimo campionato inglese sarà visibile su Sky Sport Football, il canale numero 202 della piattaforma. Di conseguenza, la diretta streaming video del match dall’Emirates Stadium sarà anch’essa disponibile, sempre per gli abbonati, tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER CITY

Dando adesso un rapido sguardo alle probabili formazioni in vista di Arsenal Manchester City, per Unai Emery possiamo ipotizzare l’undici di partenza con Leno in porta; linea difensiva a quattro con Bellerin, Mustafi, Sokratis e Maitland-Niles, considerate le assenze di Monreal e Kolasinac; a centrocampo l’ex Sampdoria Torreira con Xhaka e Mkhitaryan, infine il tridente offensivo con Ozil a destra, Aubameyang prima punta e Lacazette a sinistra. Quanto al Manchester City, ecco che Pep Guardiola dovrebbe schierare in porta Ederson, protetto dalla retroguardia a quattro con Walker, Stones, Kompany e Mendy; nel terzetto di centrocampo Fernandinho, Bernardo Silva e Foden, mentre Mahrez, Sane ed Aguero dovrebbero comporre il tridente d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando adesso uno sguardo a pronostici e quote per Arsenal Manchester City, va detto che c’è grande fiducia attorno ai campioni d’Inghilterra, dunque City favorito anche in casa di una rivale tosta come l’Arsenal. Ad esempio, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai, che infatti quota a 1,95 un successo esterno degli uomini di Pep Guardiola, naturalmente identificato dal segno 2. Per il pareggio e dunque il segno X si sale a 3,70, quota molto simile a quella di una vittoria dell’Arsenal (segno 1) che pagherebbe 3,65 volte la posta in palio per chi scommetterà sul successo dei padroni di casa all’Emirates Stadium.

