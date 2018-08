Arzachena Olbia/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni e risultato live

Diretta Arzachena Olbia info streaming video e tv, orario e risultato live della partita di oggi 12 agosto, primo turno della Coppa Italia di Serie C.

12 agosto 2018 Fabio Belli

Diretta Arzachena Olbia (LaPresse)

Arzachena-Olbia, diretta dal signor Gualtieri di Asti, domenica 12 agosto 2018 alle ore 19.00, sarà una sfida relativa alla seconda giornata della prima fase a gironi di Coppa Italia di Serie C. E' di fatto il match di ritorno tra le due formazioni sarde inserite in un raggruppamento con due sole formazioni: dopo l'1-1 dell'andata ad Olbia, la partita sarà dunque decisiva per stabilire quale delle due formazioni potrà avanzare al turno successivo della competizione.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La sfida Arzachena Olbia non sarà visibile in diretta tv sui canali free o pay, ma ci sarà la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet sul portale elevensports.it: trasmissione del match gratuita per tutti gli utenti che hanno già effettuato l'iscrizione al sito.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA OLBIA

Queste le probabili formazioni che si confronteranno presso lo stadio Biagio Pirina di Arzachena. I padroni di casa biancoverdi, schierati dal tecnico Mauro Giorico con un 4-4-2, affronteranno la sfida con Ruzittu tra i pali, Pandolfi sull'out difensivo di destra, Busatto e Moi al centro della retroguardia e La Rosa sull'out difensivo di sinistra. Taufer sarà invece l'esterno laterale destro di centrocampo, con Casini e Bonacquisti che si muoveranno centralmente sulla mediana e Nuvoli che giocherà invece come esterno mancino. In attacco, confermato il tandem composto da Sanna e Loi. Risponderà l'Olbia, con la scelta tattica dell'allenatore, Michele Filippi, che cadrà sul 4-3-1-2. Crosta sarà l'estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra rispettivamente con Pinna, Pisano, Cusumano e Cotali. A centrocampo Vallocchia, Muroni e Pennington formeranno il terzetto titolare, mentre Biancu sarà il trequartista chiamato ad ispirare la coppia offensiva composta da Senesi e Ragatzu.

RISULTATI E CONTESTO

Match decisivo per le sorti delle due formazioni sarde nella Coppa Italia di Serie C. Dopo il pari ad Olbia, con l'Arzachena che ha sfiorato la vittoria portandosi in vantaggio in apertura di ripresa grazie a un gol di Sanna, ma che poi si è fatta raggiungere nel recupero da una rete siglata da Ceter, chi vincerà allo stadio Biagio Pirina otterrà il passaggio del turno. Si tratta comunque di partite che le due formazioni stanno utilizzando soprattutto per migliorare il loro stato di forma in vista dei prossimi impegni, che potrebbero però essere decisamente diluiti nel tempo, visto che momentaneamente il campionato di Serie C è stato rinviato al prossimo 2 settembre. E se la questione ripescaggi non sarà risolta, non è detto che non possa esserci un ulteriore rinvio, col presidente di Lega Gravina sul piede di battaglia. Problemi che non riguardano direttamente le sarde che si stanno preparando soprattutto per perseguire i rispettivi obiettivi. L'Olbia proverà ad acciuffare i play off, sfruttando un rapporto di collaborazione con il Cagliari che ha permesso alla squadra di trovare una stabilità nei professionisti che mancava da molti anni. Dall'altra parte l'Arzachena può compiacersi della salvezza diretta ottenuta nella passata stagione, che è stata la prima in assoluto tra i pro del sodalizio biancoverde. La conferma è sempre più difficile ma per ora molti elementi importanti della scorsa stagione sono stati confermati dal club, a partire dal tecnico Mauro Giorico, artefice dei più recenti successi della matricola sarda.



