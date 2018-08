Atp Toronto 2018/ Diretta finale Nadal Tsitsipas streaming video e tv: orario della partita (tennis)

Diretta Atp Toronto 2018, finale Nadal Tsitsipas: streaming video e tv, questa sera in Ontario i due giocatori si affrontano per il titolo Master 1000 della Rogers Cup, lo spagnolo favorito

12 agosto 2018 Claudio Franceschini

Diretta finale Atp Toronto 2018 (Foto LaPresse)

Rafa Nadal è ancora una volta in finale in un Master 1000: alle ore 22:00 – italiane – di domenica 12 agosto il tennista spagnolo, ancora numero 1 della classifica Atp, sfida il giovane greco Stefanos Tsitsipas nell’ultimo atto della Rogers Cup 2018. Torneo che si disputa a Toronto, e che ha il suo corrispettivo femminile nella Coupe Rogers: l’appuntamento è lo stesso ma Simona Halep e Sloane Stephens si sfideranno a Montréal, secondo un’alternanza annuale tra circuito Atp e circuito Wta. Nadal insegue un altro titolo prestigioso in una stagione che ce lo ha consegnato in forma smagliante; dall’altra parte della rete è pronto a fare il definitivo salto di qualità uno Tsitsipas che, fino a questo momento snobbato quando si parlava di NextGen, è invece riuscito a diventare una minaccia per tutti e adesso vuole prendersi il suo pezzo di gloria.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

La finale della Rogers Cup 2018 è trasmessa in diretta tv sui canali del satellite: Sky Sport Arena, numero 203 del decoder, sarà allora un appuntamento riservato ai soli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go. Per quanto riguarda la finale femminile, bisogna andare sulla web-tv SuperTennis al numero 64 del televisore: qui tutti potranno assistere in chiaro all’incontro, e anche in mobilità visitando il portale www.supertennis.tv.

NADAL TSITSIPAS

Il grande campione contro la sorpresa: questo il contesto della finale di Toronto, ma certamente non si può parlare di arrivo dal nulla per quanto riguarda Tsitsipas. L’anno scorso, quando si era giocata la NextGen Atp, il greco non era presente: il suo salto di qualità è arrivato in seguito, cioè in un 2018 che lo ha visto duellare quasi ad armi pari anche con i big. Di certo oggi non parte favorito, ma attenzione: nei giorni precedenti Tsitsipas è stato in grado di rimontare Kevin Anderson (finalista a Wimbledon) e soprattutto di battere Alexander Zverev partendo da 2-5 nel secondo set e annullando due match point al tedesco. Nadal chiaramente rappresenta un altro tipo di avversario: se lo spagnolo dovesse vincere metterebbe in bacheca il 33esimo Master 1000 della carriera, e già oggi Rafa è il tennista che ha vinto più titoli di questa categoria. Il numero 1 Atp è già qualificato – per il quattordicesimo anno consecutivo – alle Atp Finals: per lui sarà il vero appuntamento dell’anno, visto che fino a questo momento (incredibile ma vero) non è mai riuscito a prendersi questo trofeo. Oggi è lui il vincitore designato, ma chiaramente la finale è tutta da vivere e dunque noi non vediamo l’ora di assistervi per scoprire come andranno le cose.

