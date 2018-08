Bakayoko al Milan: è fatta/ Ultime notizie, visite mediche domani: accordo con il Chelsea raggiunto

Bakayoko al Milan: è fatta, accordo raggiunto con il Chelsea per il francese. Ultime notizie, domani il centrocampista sosterrà le visite mediche di rito

Tiémoué Bakayoko

Tiemouè Bakayoko al Milan, è fatta: nuovo rinforzo in arrivo a centrocampo per mister Gennaro Gattuso. E’ stata raggiunta infatti la fumata bianca con il Chelsea per l’acquisto del centrocampista francese: come sottolineato dai colleghi dell’Ansa, rossoneri e Blues hanno trovato l’intesa sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Il classe 1994, arrivato appena un anno fa allo Stamford Bridge dal Monaco per 40 milioni di euro, domani sosterrà le visite mediche di rito alla clinica “La Madonnina”: questa sera è previsto il suo arrivo a Milano, dove sarà accolto all’aeroporto dallo staff rossonero e probabilmente da decine di tifosi a caccia di un selfie o di un autografo. L’innesto che Gattuso aspettava da giorni è finalmente arrivato: Bakayoko rinforza la mediana del Diavolo.

BAKAYOKO-MILAN, ACCORDO RAGGIUNTO COL CHELSEA

Conferme sul buon esito della trattativa arrivano da diverse fonti: anche Sport Mediaset ha affermato che Milan e Chelsea hanno trovato l’accordo per il trasferimento a San Siro del franco-ivoriano. Dopo Mattia Caldara e Gonzalo Higuain, prelevati dalla Juventus in una maxi-operazione che ha coinvolto anche l’ex capitano Leonardo Bonucci, il direttore dell’area tecnica si è assicurato le prestazioni del ventitreenne di Parigi. Centrocampista di qualità e soprattutto di quantità, Bakayoko ha raccolto venticinque presenze e due reti nell’ultima stagione con il Chelsea, ma non ha convinto a pieno la dirigenza londinese. I Blues negli ultimi giorni di mercato hanno acquistato a titolo temporaneo Mateo Kovacic, con il francese virtualmente fuori dal progetto di Maurizio Sarri: il Milan lo ha seguito per diverso tempo e ora ha piazzato il blitz decisivo. Attesa solo l’ufficialità dunque, l’ex Rennes sarà un nuovo calciatore rossonero.

© Riproduzione Riservata.